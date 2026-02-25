So tief ist Silvia Wollnys Zerwürfnis mit Tochter Calantha

Silvia Wollny (61) verrät bei Promis unter Palmen Details zu einem ihrer größten Familiendramen. 2024 erlitt die Reality-Bekanntheit einen Schlaganfall. In der Show erzählt sie Mitstreiter Maurice Dziwak (27), dass der enorme Stress zu dem Zeitpunkt der Auslöser war. Hintergrund sei das angespannte Verhältnis mit ihrer Tochter Calantha (25) gewesen: Als diese Mutter wurde, war es Silvia, die das kleine Mädchen adoptierte und sie nun aufzieht. "Jetzt behauptet sie, ich hätte ihr das Kind geklaut. Alles öffentlich – sie erzählt im Netz 'Silvia hat dies und das und jenes'. Sie macht das nur wegen Geld", erzählt das Oberhaupt der berühmten TV-Familie. Dabei sei es Calantha gewesen, die das Mädchen nicht wollte.

Maurice fühlt mit Silvia. "Ich möchte mir nicht ausmalen, was das mit einer Mama macht, so ein Verhältnis mit seiner Tochter zu haben", meint er. Silvia erklärt, dass ihre Tochter, die User im Netz ständig mit Informationen füttere und sogar Spendenaufrufe für sich starte – doch alles, was sie sage, sei gelogen. Es ist Silvia deutlich anzumerken, wie sehr sie der Bruch mit ihrer Tochter belastet. Aber für sie steht auch fest: Zu retten ist die Beziehung nicht mehr. "Familie ist mein Ein und Alles, außer die eine Person, die aus der Reihe tanzt. [...] Da wird nie mehr ein Verhältnis kommen, nie mehr", stellt sie klar.

Im Clinch liegen Silvia und Calantha schon seit mehreren Jahren. Auslöser war wohl der Streit um die kleine Cataleya (7), die mittlerweile bei ihren Großeltern lebt. Auseinandersetzungen über Jugendamt und Sorgerecht ließen das Verhältnis immer mehr zerbrechen – und Besserung ist nicht in Sicht. Bis heute liefern sich beide Parteien lautstarke Schlagabtäusche bei Instagram. Vergangenes Jahr warf Calantha ihrer Mutter sogar eine Straftat vor, weil sie nichts gegen den angeblichen sexuellen Missbrauch durch ihren Bruder Jeremy-Pascal unternommen habe. "Silvia, langsam wird es peinlich, meinst du nicht? Du versuchst, eine Vergewaltigung zu vertuschen, aber was so alles herauskommt bei dir – wow. Ich sage mal so. An meine Schwestern: Nur weil ihr 'unwissend' seid, seid ihr nicht vor Strafen geschützt", meinte die 26-Jährige in einer Story.

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Realitystar

Instagram / randale_caly Calantha Wollny, Tochter von Silvia Wollny

RTLZWEI Silvia Wollny, "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie"-Star