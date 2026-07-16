Orlando Blooms Hunde haben ihn auf Vaterrolle vorbereitet

Orlando Bloom (49) genießt das Leben auf dem Land. Bei einem Spaziergang durch die britische Countryside in Oxfordshire sprach der Schauspieler mit dem Magazin Bunte über seine Vierbeiner – und dabei wurde deutlich, wie viel ihm seine Hunde bedeuten. Seine treuen Begleiter hätten ihn sogar auf eine seiner wichtigsten Rollen vorbereitet: die des Vaters. "Meine Hunde haben mir Geduld beigebracht und mich gelehrt, Verantwortung zu übernehmen", erklärte Orlando gegenüber Bunte.

Für den Schauspieler sind seine Hunde keine gewöhnlichen Haustiere. Er betrachtet sie als gleichwertige Familienmitglieder. Sein Teacup-Pudel Biggie Smalls darf sogar mit ihm das Bett teilen. "Gerade bei kleineren Hunden gehört das für mich einfach dazu", so Orlando. Eine Bedingung knüpft er daran jedoch: "Ein guter Schutz vor Flöhen und Zecken."

Orlando ist bekennender Tierfreund und Tierschützer. Als Vater von zwei Kindern weiß er, wovon er spricht, wenn er über Geduld und Verantwortungsbewusstsein redet – Eigenschaften, die er nach eigener Aussage zuerst durch seine Hunde erlernt hat. Weltbekannt wurde der Brite vor allem durch seine Rollen als Legolas in der "Herr der Ringe"-Trilogie und als Will Turner in der Fluch der Karibik-Reihe.

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Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

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Instagram / orlandobloom Orlando Bloom mit Tochter Daisy und Hund Biggie Smalls

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Instagram / orlandobloom Schauspieler Orlando Bloom mit Tochter Daisy 2025