Orlando Bloom (49) genießt Sommerflirt mit Model Luisa (28)

Orlando Bloom (49) und seine Freundin Luisa Laemmel verbringen derzeit gemeinsam ihren Sommerurlaub in Italien. Der Schauspieler und das Schweizer Model wurden jetzt am Strand des exklusiven Alpemare Beach Clubs in Forte dei Marmi gesichtet – und zeigten dabei offen ihre Zuneigung füreinander. Das berichtet unter anderem TMZ. Beide setzten auf schlichte schwarze Badekleidung und verbrachten den Nachmittag lachend und planschend im Mittelmeer. Dabei ließ es sich Luisa nicht nehmen, Orlando kurz unterzutauchen – der 49-Jährige tauchte aber grinsend wieder auf und ließ sich davon die gute Laune nicht verderben. TMZ veröffentlichte Fotos, auf denen die 28-Jährige Orlando in den Armen hält, während die beiden gemeinsam im Wasser treiben.

Das Pärchen wirkt beim gemeinsamen Italientrip sichtbar vertraut und verliebt. Der noble Beachclub, der dem Opernsänger Andrea Bocelli (67) gehört, bot dabei die perfekte Kulisse für das Stelldichein. Laut einem Insider-Bericht von Page Six aus dem März sollen Orlando und Luisa bereits seit mehreren Monaten zusammen sein. Demnach soll Orlando sogar seinen Teacup-Pudel Biggie Smalls zu einem der gemeinsamen Treffen eingeflogen haben.

Erste Gerüchte über eine Romanze zwischen dem Schauspieler und dem Model hatten sich bereits im Februar rund um den Super Bowl ergeben, als die beiden gemeinsam das Stadion verließen – Arm in Arm. Luisa stammt aus Zürich und startete ihre Modelkarriere bereits mit 16 Jahren. Heute lebt sie in New York City. Neben dem Modeln hat sie auch einen Abschluss in Psychologie. Dass die Beziehung ernst ist, zeichnete sich schon früher ab: Orlando soll extra in die Schweiz gereist sein, um dort mit Luisa Zeit im Luxusresort Bürgenstock am Vierwaldstättersee zu verbringen – und wurde dabei auch in ihren Freundeskreis eingeführt.

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Getty Images Orlando Bloom im Pressebereich der 32nd Annual Actor Awards in Los Angeles, 1. März 2026

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Instagram / luisalaemmel Luisa Laemmel, Model

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Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler