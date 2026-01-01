Katy Perry und Orlando Bloom zeigen starkes Co-Parenting

Die Trennung von Katy Perry und Orlando Bloom sorgte im Sommer für Schlagzeilen, doch jetzt beweisen die beiden Ex-Verlobten eindrucksvoll, dass sie als Eltern nach wie vor zusammenstehen. Bei einem gemeinsamen Auftritt besuchten die ehemaligen Turteltauben zusammen mit Tochter Daisy Dove (5) und Orlandos Sohn Flynn (14) aus seiner Ehe mit Miranda Kerr das Musical "Paddington" in London. Die harmonische Familienstimmung war förmlich greifbar, als sie strahlend mit der Besetzung des Stücks posierten, wie ein Instagram-Post zeigt. Daisy kuschelte sich liebevoll an ihren Papa, während Flynn seine kleine Schwester beschützend in den Arm nahm. "Sie werden weiterhin als Familie zusammen gesehen werden", bestätigte ein Sprecher des Ex-Paares bereits im Juli gegenüber E! News, "da ihre gemeinsame Priorität ist, (...) ihre Tochter mit Liebe, Stabilität und gegenseitigem Respekt zu erziehen." Für den Theaterbesuch wählte Katy ein entspanntes Outfit, bestehend aus beigefarbenem Cardigan, passender Hose und Baseball-Cap, während Orlando in einem kamelfarbenen Trenchcoat, blauen Jeans und grauen Sneakers erschien.

Dass die Chemie zwischen den beiden trotz Liebes-Aus stimmt, verriet Orlando bereits in früheren Interviews. Der "Fluch der Karibik"-Star machte deutlich, dass er optimistisch in die gemeinsame Zukunft als Eltern blickt. "Wir werden großartig sein. Es ist nichts als Liebe", erklärte er im September gegenüber der Today-Show und fügte hinzu: "Wir haben eine wunderschöne Tochter. Ich fühle mich dankbar für alles." Diese Worte zeigen, wie reif und verantwortungsbewusst beide mit ihrer neuen Lebenssituation umgehen – ein Vorbild für viele andere prominente Ex-Paare. Der gebürtige Brite, der bereits Erfahrung im Co-Parenting mit Ex-Frau Miranda sammeln konnte, scheint die Kunst des harmonischen Zusammenlebens perfektioniert zu haben. Die Tatsache, dass der Teenager Flynn seine kleine Halbschwester so liebevoll umarmte, spricht Bände über die familiäre Atmosphäre. Auch die "Roar"-Sängerin beweist Klasse im Umgang mit der Trennung und unterstützt ihren Ex-Verlobten weiterhin öffentlich. Erst im September teilte Katy in einem Instagram-Post mit, dass sie "stolz" auf Orlando und seinen neuesten Film "The Cut" sei.

Dass der harmonische Theaterbesuch in London kein Einzelfall ist, bewiesen Katy und Orlando bereits im Sommer. Nur wenige Wochen nach der offiziellen Bestätigung ihrer Trennung wurden die beiden gemeinsam mit ihren Kindern auf einer luxuriösen Yacht an der italienischen Amalfiküste gesichtet. Orlando postete sogar ein intimes Familienfoto auf Instagram, das ihn entspannt mit Katy, der kleinen Daisy und Sohn Flynn auf dem Boot zeigt. Die gemeinsame Italien-Reise war ursprünglich geplant gewesen, um an der Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos und Lauren Sánchez teilzunehmen, doch das Ex-Paar nutzte die Gelegenheit für wertvolle Familienzeit. Abseits dieser Momente pflegt jeder sein eigenes Leben. Katy genießt ihre frische Beziehung zu Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau und teilt gemeinsame Einblicke inzwischen auch auf Social Media. Orlando wiederum wurde in London wiederholt entspannt unterwegs gesichtet und lässt privat nichts anbrennen, ohne große Worte darüber zu verlieren.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024

Instagram / orlandobloom Schauspieler Orlando Bloom mit Tochter Daisy 2025

Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau, Dezember 2025