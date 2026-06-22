Tim will Chrissi nach "Match My Ex" nicht näher kennenlernen

In Match My Ex sorgt Tim Kühnel (29) mit einer klaren Ansage für Wirbel: Der Reality-TV-Star stellte in der Villa unmissverständlich klar, dass er Christin Pawlowski außerhalb der Show nicht näher kennenlernen will. Auslöser war die Rückkehr von Francesca Brinley, die gemeinsam mit Christin zuvor ausgeschieden war und Tim erzählte, wie sehr die Social-Media-Bekanntheit nach dem Exit noch von ihm geschwärmt haben soll. Francesca berichtete in der Sendung: "Chrissi hat jeden Tag von dir geredet. Dann hat sie gestern erfahren, dass du und Emma close seid, dann war sie supertraurig." Für Tim kam das offenbar überraschend – und er machte direkt deutlich, wie er die Situation sieht.

Im Gespräch mit Francesca reagierte Tim ziemlich distanziert auf die Nachricht. "Es ehrt mich, aber in meinen Augen ein bisschen gesteigert", betonte er in der Show. Außerdem erklärte er offen: "Ich habe mich gut mit ihr unterhalten können, keine Frage, aber ich habe auch zu ihr gesagt, dass wir uns draußen nicht sehen werden." Dass Christin die Verbindung offenbar deutlich intensiver wahrgenommen hat, machte Francesca ebenfalls klar. "Dass ihr euch nicht sehen werdet? Da hat sie ein anderes Bild", entgegnete sie ihm. Im Einzelinterview legte Tim dann noch einmal nach und betonte: "Klar, ich hatte eine Connection mit ihr, aber das ist so eine Connection, die ich draußen auch mit anderen Personen habe. Das ist für mich jetzt nicht so außergewöhnlich."

Kaum hatte er die Neuigkeiten gehört, ging Tim damit direkt zu Emma, erzählte ihr davon – und machte sich anschließend über die Situation lustig. Emma reagierte mit den Worten: "Da kann ich ja nur drüber lachen, das finde ich ja ein bisschen niedlich und lächerlich zugleich." Danach stellte sie Tim sogar eine deutliche Regel auf: "Wenn ich sehe, wenn du hier wieder raus bist und eine Nachricht zu der schreibst, dann ist direkt vorbei. Ich sag dir, wenn ich mitbekomme, dass du eine Nachricht antwortest, schreibst oder sonst was, dann bist du weg vom Fenster." Tim schien das nicht zu stören – im Gegenteil. Lachend antwortete er: "Ich liebe das, wenn du so bist."

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CH Media Entertainment Tim Kühnel und Christin Pawlowski in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Christin Pawlowski und Tim Kühnel in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Emma Fernlund und Tim Kühnel in "Match My Ex"

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