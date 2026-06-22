Zweifel an Zeugen-Aussage: Chance für Marius Borg Høiby?

Im Prozess gegen Marius Borg Høiby (29) sorgt eine pikante Nachricht für Aufsehen. Nach einer Party hatte eine der Frauen, die ihn als Geschädigte belastet, ihm einst geschrieben: "Ich habe gesehen, was ich gesehen habe! Du bist alles andere als kleiner Marius." Die Frau aus Skaugum erklärte vor Gericht, der Kommentar habe sich darauf bezogen, dass Marius erwachsen geworden sei – und bestreitet damit eine sexuelle Bedeutung. Das Gericht folgte dieser Erklärung jedoch nicht: In dem Urteil, das laut dem norwegischen Blatt Dagbladet vorliegt, stufen die Richter die Aussage der Frau zu der Nachricht als "klar falsch" ein.

Das Gericht kommt vielmehr zu dem Schluss, dass Marius' Deutung der Nachricht – dass sich der Kommentar auf seinen Penis bezogen habe – die zutreffende sei. In dem Urteil heißt es weiter, es sei unklar, warum die Frau ihre Erklärung so abgebe, wie sie es tue. Verteidiger Petar Sekulic hatte die Glaubwürdigkeit der Geschädigten im Prozess grundsätzlich infrage gestellt und betont, dass dieser Aspekt im Hinblick auf eine mögliche Berufung relevant sei. "Ich bin der Ansicht, dass sie ein leichtfertiges Verhältnis zur Wahrheit und zu den Tatsachen hat", sagte er in seinem Plädoyer. Marius hat bereits angekündigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen, und bestreitet, irgendeine Straftat begangen zu haben.

Das Amtsgericht Oslo hatte Marius vor wenigen Tagen zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Er wurde schuldig gesprochen, unter anderem zwei Vergewaltigungen im Schlaf sowie Misshandlung in einer nahen Beziehung gegenüber Nora Haukland begangen zu haben. Darüber hinaus wurde er wegen schwerer Körperverletzung an einer weiteren Frau verurteilt. Eine der Vergewaltigungen, die das Gericht für erwiesen hält, soll sich nach einer Nachfeier auf dem Anwesen Skaugum ereignet haben – wo vier Videos und zehn Fotos der Frau gefunden wurden, die das Gericht als Beweis für den Übergriff wertet. Marius ist der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52).

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Imago Marius Borg Høiby im Juni 2016

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Imago Marius Borg Høiby beim Jubiläum in Trondheim, 2016

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Imago Marius Borg Høiby beim 25-jährigen Thronjubiläum von König Harald in Trondheim, 23. Juni 2016