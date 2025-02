Simon Cowell ist durch seinen Sohn Eric ein Softie geworden

Simon Cowell (65), bekannt als strenger Juror in TV-Formaten wie "Britain's Got Talent" und The X Factor, hat verraten, warum er in den letzten Jahren weicher geworden ist. Gegenüber The Sun sagte er kürzlich, dass die Geburt seines 11-jährigen Sohnes Eric (11) sein Leben und seine Art, über Talente auf der Bühne zu urteilen, verändert habe. "Seit ich einen Sohn habe, sehe ich die Kinder auf der Bühne und denke jedes Mal: 'Das könnte Eric sein, egal ob sie acht, neun oder zehn sind'", erklärte er.

Simons Wesensänderung ist auch seinen Kollegen nicht entgangen. Amanda Holden (54), Co-Jurorin bei "Britain's Got Talent", merkte im Interview an, dass Simon tatsächlich weicher geworden sei, allerdings finde sie, dass er langsam wieder zu alter Stärke zurückfinde. "Das kommt vom Zuhause", scherzte sie. Simon schätze inzwischen mehr die Momente, die überraschend und emotional sind, weil sie den potenziellen Beginn großer Karrieren signalisieren können: "Es ist unglaublich, zu sehen, wie das Leben dieser Menschen sich verändert." Statt kritischer Bemerkungen steht nun das positive Erlebnis der Kandidaten im Mittelpunkt. "Diese Momente, wenn du überrascht wirst, sind das, was ich an der Show liebe", so Simon.

Privat hat Simon durch seinen Sohn Eric eine vollkommen neue Rolle gefunden, die ihm sehr am Herzen liegt. Der Junge ist aus der Beziehung mit Lauren Silverman (48) hervorgegangen. Früher als knallharter Kritiker gefürchtet, zeigt der Moderator heute, dass er nach der Geburt seines Sohnes die Perspektive auf die Welt und die Menschen verändert hat.

Getty Images Bruno Tonioli, Alesha Dixon, Amanda Holden and Simon Cowell im April 2016

Getty Images Lauren Silverman, Simon Cowell und ihr Sohn Eric im September 2022

