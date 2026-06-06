Christian Wolf deutet an: Fliegt Ex Antonia bei More raus?

Der Streit zwischen Christian Wolf (30) und seiner Ex Antonia Elena (33) nimmt immer mehr Fahrt auf. Nachdem die Influencerin in einem Video die Mitnahme von kalorienfreien Sirupen und Soßen in Restaurants kritisiert und sich Christian daraufhin offenbar angesprochen gefühlt hatte, hat die Situation nun ihren möglichen Höhepunkt erreicht. Der Unternehmer hat auf Instagram mit einem langen Text nachgelegt und bringt dabei eine brisante Andeutung ins Spiel: Antonia könnte bei More Nutrition, dem gegründeten Unternehmen des Fitness-Influencers, rausfliegen. Auch wenn der zweifache Vater keine Namen nennt, ist Fans sofort bewusst, an wen sich seine Worte richten.

In seinem Text spricht Christian von einem Text, der von einem PR-Berater verfasst worden sei, um "Schadensbegrenzung" zu betreiben. "Weil Leute mittlerweile checken, dass sie Romi und mir immer schaden will", ärgerte er sich. Er deutete zudem an, dass es intern bereits seit Längerem Beschwerden über das Verhalten besagter Person gebe und der Punkt gekommen sei, "wo More das nicht mehr ignorieren kann". Deshalb wolle sich die Person laut ihm nun vorsorglich distanzieren – damit ein möglicher Rauswurf nicht so offensichtlich aussehe. "Mittlerweile haben auch immer weniger aus dem Team Lust ruhig zu bleiben. Und sprechen sich intern gegen all das aus, trotz der Angst vor ihr", so Christian weiter.

Bevor Christian andeutete, dass Antonia von More rausgekickt wird, teilte die Influencerin in ihrer Instagram-Story einen langen Text, in dem sie erklärte, wie ihre Aussagen gemeint waren. "Habe das geteilt, weil ich das aktuelle Werbeverhalten von manchen (und damit spreche ich niemanden explizit an) einfach sehr übertrieben finde und den Druck bei euch als Konsumenten einfach spüre", schrieb sie unter anderem. Offenbar sind es genau diese Zeilen, die Christian vermuten lassen, dass sich hinter diesem Text ein Move von Elenas PR-Berater versteckt. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Zoff weiterentwickelt.

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Instagram / christianwolf Christian Wolf, Unternehmer

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Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

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Imago Antonia Elena auf der FIBO in Köln, April 2026