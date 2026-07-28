Wegen Stress mit More-Chefin: Christian Wolf ist am Limit

Christian Wolf (31) hat sich mit einer ungewöhnlich offenen Botschaft an seine Follower gewandt. Der Unternehmer und Social-Media-Star sprach in einer Instagram-Story offen über seine psychische Erschöpfung der vergangenen Tage – und nannte dabei einen klaren Schuldigen: Meinungsverschiedenheiten mit der CEO von More, seiner eigenen Marke. "Der Grund für meine Erschöpfung in den vergangenen Tagen ist tatsächlich psychischer Stress", erklärte er. Selbst öffentlich zuzugeben, dass er Streit mit der Unternehmensführung hat, sei eigentlich keine kluge Idee, wisse er – trotzdem wolle er ehrlich bleiben.

In seiner Story beschrieb Christian, wie ihn stundenlange Diskussionen mit der More-Geschäftsführerin Energie kosten. Bis zu mehreren Stunden brauche er manchmal, um Entscheidungen zu erklären und zu begründen – Zeit, die er lieber anderweitig nutzen würde. "Wenn ich zwei oder drei Stunden für eine Diskussion verbrenne, würde ich diese Zeit lieber dafür nutzen, Videos zu machen oder mit Hazel zu spielen", sagte er. Das Kernproblem sei aus seiner Sicht, dass die CEO einen anderen Blickwinkel auf die Community-Marke habe als er selbst, der seit fast zehn Jahren täglich im Austausch mit seiner Community ist.

Angesichts dieser Situation denkt Christian offen darüber nach, vorerst eine Pause von Social Media einzulegen. Und er machte deutlich, dass er im Zweifel auch radikalere Konsequenzen ziehen würde: "Wenn dann irgendjemand sagt: 'Christian muss bei More gehen', dann ist es eben so. Dann gehe ich noch mehr, gebe meine Anteile auch gerne ab und bin einfach weg." Erst kürzlich hatte Christian auf TikTok erklärt, warum er einst Unternehmensanteile verkauft hatte – und zeigte dabei sein Anwesen in Kapstadt, das er sich unter anderem mit dem Erlös leisten konnte.

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ActionPress Christian Wolf, Unternehmer

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Instagram / rominapalm Christian Wolf mit seiner Tochter Hazel, Juni 2026

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Imago Christian Wolf, April 2026