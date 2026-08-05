Playboy-Cover von Nele Schepe: So reagiert Christian Wolf

Nele Schepe (32) ziert derzeit das Cover des Playboy – und ihr Chef Christian Wolf (31) hat in einem TikTok-Video klargemacht, wie er dazu steht. Der Unternehmer verrät, dass seine Mitarbeiterin, die er humorvoll als seine "rechte Hand" bezeichnet, ihn bereits vor anderthalb Jahren in die Entscheidung einbezogen hat. Damals habe sie ihn gefragt, was er davon halten würde, wenn sie das Angebot annimmt. "Meine Reaktion war: 'Nele, es ist mir ehrlicherweise scheißegal'", erinnert er sich und fügt schnell hinzu: "Also, im positivsten Sinne – ich denke mir, wenn du darauf Lust hast und du das machen willst, viel Spaß."

Gegenüber möglichen geschäftlichen Konsequenzen zeigt sich der Fitnessinfluencer ebenfalls gelassen. "Selbst wenn es eine Auswirkung auf mich hat – also wenn zum Beispiel irgendein Geschäftspartner von mir sagt: 'Deswegen finde ich jetzt Christian unseriös' – dann brauche ich auch nicht mit ihm zusammenzuarbeiten. Das sind für mich einfach engstirnige Menschen", stellt er in dem Video klar. Für sich selbst hat Christian jedoch eine persönliche Grenze gezogen: "Ich habe Nele gesagt: 'Bitte schick mir kein Magazin.' Ich muss mir das auch nicht angucken – einfach aus Respekt Romina gegenüber." Romina Palm (27) ist Christians Verlobte und die Mutter seiner Tochter Hazel.

Nele ist nicht nur als Christians "rechte Hand" bekannt, sondern wurde einem breiteren Publikum einst durch ihre Rolle in der Vox-Serie Club der roten Bänder bekannt. Zeitgleich mit dem Erscheinen des Playboy-Covers wurde bekannt, dass ihre Ehe mit Levent Demirbaga gescheitert ist. Das Paar habe sich in verschiedene Richtungen entwickelt, erklärte Nele gegenüber Bild. Die beiden hatten sich vor rund zehn Jahren kennengelernt.

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Imago Christian Wolf, April 2026

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ActionPress Nele Schepe im September 2020

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Instagram / nele_schepe Nele Schepe, Schauspielerin

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