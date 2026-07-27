Christian Wolf klärt auf: Darum kauft er keinen Privatjet

Christian Wolf (31) lässt seine Großeltern für knapp 110.000 Euro nach Zypern einfliegen - und das mit einem Privatjet. Als der Unternehmer und Socialmediastar in einem TikTok-Video über die Kosten des Fluges sprach, kam von einem Fan prompt die Frage: Warum kaufe er sich eigentlich keinen eigenen Jet? In einem weiteren Video antwortete der 31-Jährige nun ausführlich darauf und gab dabei auch einen ungewöhnlich offenen Einblick in seine finanzielle Situation.

Seine Antwort fiel dabei ziemlich direkt aus: "Es macht finanziell keinen Sinn. Ungemein. Ich bin nicht reich genug, um die ganze Zeit Privatjet zu fliegen. Vielleicht wird es irgendwann so sein. Vielleicht nicht." Er reise mal mit zwei, mal mit zehn Personen - je nach Situation. Zudem müsse er mindestens zwei Piloten und wahrscheinlich auch eine feste Stewardess beschäftigen und das Flugzeug ständig an den Orten positionieren lassen, von denen er losfliegen möchte. Stattdessen verweist Christian auf Modelle wie NetJets, eine Privatjet-Airline, bei der man über sogenanntes Fractional Ownership Anteile an einem Flugzeug erwerben und eine bestimmte Zahl an Flugstunden nutzen kann.

Bei all den Finanzdetails wird in Christians Clip auch deutlich, welchen Stellenwert seine Familie in seinem Leben hat. Der zweifache Vater, der sich als Unternehmer und Social-Media-Gesicht eine große Reichweite aufgebaut hat, investiert bewusst viel Geld, um seinen Großeltern eine besonders bequeme und stressfreie Reise nach Zypern zu ermöglichen. Auf seinen Kanälen zeigt Christian immer wieder private Einblicke: gemeinsame Momente mit Partnerin Romina (27) und Tochter Hazel, Besuche von Freunden und Angehörigen oder Auszeiten abseits des Business-Alltags. Das Zusammenspiel aus Luxus, unternehmerischem Denken und enger Bindung zu seinen Liebsten prägt damit nicht nur seinen Alltag, sondern auch den Content, den er mit seiner Community teilt.

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Imago Christian Wolf auf der FIBO 2026

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Instagram / rominapalm Christin Wolf, Hazel und Romina Palm

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Imago Christian Wolf beim OMR Festival 2025 in Hamburg