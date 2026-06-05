Zoff mit Christian? Antonia Elena rechtfertigt ihre Aussagen

Zwischen Christian Wolf (30) und Antonia Elena (33) scheint der digitale Kleinkrieg in eine neue Runde gegangen zu sein. Die Influencerin hat sich auf Instagram ausführlich zu einem Video geäußert, in dem sie die Mitnahme von kalorienfreien Sirups und Soßen in ein Restaurant kritisierte. Sie richtete ihre Aussagen zwar an keine bestimmte Person, da sie keine Namen nannte, doch Fans wussten sofort, wer gemeint war: ihr Ex Christian. Denn dieser zeigt sich bei Restaurantbesuchen regelmäßig mit den kleinen Helferchen. Der Unternehmer meldete sich darauf mit einem ähnlich kryptischen Video zu Wort und sprach offenbar in Richtung Antonia, obwohl auch er keine Namen nannte. Die Reaktion seiner Ex ließ nicht lange auf sich warten.

In ihrem langen Statement erklärt Antonia ihre Haltung: "Habe das geteilt, weil ich das aktuelle Werbeverhalten von manchen (und damit spreche ich niemanden explizit an) einfach sehr übertrieben finde und den Druck bei euch als Konsumenten einfach spüre." Die Unternehmerin, die selbst Werbepartnerin der Marke More ist, macht deutlich, dass sie nicht das Produkt, sondern das Verhalten hinter der Werbung kritisiert. Dabei räumt sie auch eigene Fehler ein: "Ich war auch nicht immer perfekt, das stimmt. Aber man entwickelt sich ja." Heute mache sie nach eigenen Angaben deutlich weniger Werbung und setze Produkte nur gezielt ein, wo es für sie sinnvoll sei.

Auf TikTok legte Christian nach Antonias Kritikvideo mit einem ernsten Clip nach. Das Video trug den Titel "Ich hab wirklich Angst..." und er sprach darin in rätselhaften Worten über das Fehlverhalten einer Person, ohne einen Namen zu nennen. "Kennt ihr solche Situationen, wo man wirklich eine lange Zeit nichts sagt, weil man das Gefühl hat, man muss der Schlauere sein und nachgeben?", fragte er. Er erklärte, er habe versucht, sich von diesem Menschen fernzuhalten und dafür auch "sehr traurige" Konsequenzen in Kauf genommen. Über die Person sagte er außerdem: "Als ob man sich aufdrängen will, als ob man einfach nicht abschließen kann." Und er schob hinterher: "Irgendwann kann man eine Person nicht mehr ignorieren, die die ganze Zeit versucht, einem zu schaden."

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Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

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TikTok / tom.junkersdorf Christian Wolf, Influencer

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IMAGO / Hartenfelser Christian Wolf, Unternehmer