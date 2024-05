Wer kann das "RTL Wasserspiele"-Finale für sich entscheiden?

Bei den RTL Wasserspielen wird es ernst! In zahlreichen kniffligen Games konnten sich drei Kandidaten bis zum Finale durchsetzen. Im letzten Spiel kämpfen der Handballer Pascal Hens (44), die Moderatorin Nina Moghaddam (43) und der Love Island-Teilnehmer Adriano Sal um den Sieg. Um der Champion der diesjährigen Wasserspiele zu werden, müssen sie mit einer Meerjungfrauenflosse um die Wette schwimmen, Gegenstände aus dem Wasser holen und auf glitschigen Balken balancieren. Bis kurz vor dem Ende sieht es so aus, als würde sich Pascal durchsetzen können. Doch dann nimmt die Sendung eine überraschende Wendung: Adriano greift nach dem Quietscheentchen und sichert sich so den Sieg! "Glückwunsch! Adriano ist der Wasserchampion", ruft der Moderator Oliver Pocher (46) begeistert.

Auch die anderen Stars freuen sich für den Freund von Klaudia Giez (27) und klatschen fleißig für den Sieger der diesjährigen Staffel. Neben dem ehemaligen "Love Island"-Kandidaten kämpften auch der Let's Dance-Profitänzer Valentin Lusin (37) oder auch die Make Love, Fake Love-Protagonistin Antonia Hemmer (24) um die begehrte Ente mit der goldenen Badekappe – jedoch ohne Erfolg. Auch für die Partysängerin Isi Glück und den Realitystar Serkan Yavuz (31) hat es in diesem Jahr nicht gereicht. Das ganze Spektakel wurde von Laura Papendick (35) und Jan Köppen (41) moderiert.

Adriano kann von weiteren TV-Auftritten wohl nicht genug bekommen. Vor wenigen Wochen verriet der Realitystar im Gespräch mit Promiflash: Er ist heiß auf Fame Fighting. Seiner Teilnahme steht jedoch etwas im Weg. "Ich würde das schon machen, aber ich glaube, ich würde keinen Gegner finden", beklagte sich Adriano. Er habe im vergangenen Jahr sogar den Veranstalter Eugen Lopez schon angefragt, doch dieser fand ebenfalls keinen würdigen Gegner für den Leichtathletik-Profi.

RTL / Stefan Gregorowius Mimi Kraus im Finale der "RTL Wasserspiele"

Instagram / a_sal247 Adriano, Ex-"Love Island"-Kandidat

