Das ist für Nina Moghaddam das allerschönste am Mamasein!

Nina Moghaddam (43) ist Mutter zweier Söhne. Seit der Trennung von dem Kindesvater Dominik Kowalski ist sie allein für die Erziehung der Kinder zuständig. Obwohl es dabei auch zu stressigen Phasen kommt, liebt sie das Muttersein aus tiefstem Herzen. Promiflash hat Nina im Rahmen des Raffaello Summer Days getroffen und sie gefragt, was sie besonders daran liebe, Mama zu sein. Auf eine bestimmte Sache kann sich die Moderatorin dabei jedoch nicht festlegen: "Das Schönste ist der ganze Weg." Was Nina damit meint, führt sie noch mal genauer aus: "Dieser Prozess vom Baby zu dieser Persönlichkeit. Es zeigt sich ja immer mehr, was sie für einen Humor haben, was ihre Talente sind, wofür die sich interessieren, wie die sich auch als Brüder total unterschiedlich entwickeln."

In der Anfangszeit als alleinerziehende Mama hatte Nina zunächst versucht, die fehlende Vaterfigur zu ersetzen. "Ich habe eine Zeit lang geglaubt, ich müsste zwei Rollen erfüllen. Ich muss die Mama sein, aber auch irgendwo den Papa ersetzen", gab sie in der Show "Oh Baby" zu. Nachdem sie daran mehr oder minder gescheitert war, habe sie eingesehen, dass sie das Vatersein lieber alleinig ihrem Ex überlassen sollte: "Irgendwann habe ich meinen Frieden damit gefunden, zu sagen: Ich muss das nicht. Mach einfach nur den Part, den du auch hast."

Die Moderatorin und ihr Ex-Partner haben eine ziemlich turbulente On-Off-Liebesgeschichte hinter sich. Im Jahr 2015 verkündete die 43-Jährige ganz überraschend die Schwangerschaft mit ihrem älteren Sohn Leny. Zu diesem Zeitpunkt war öffentlich noch nicht bekannt, wer eigentlich der Mann an Ninas Seite und folgerichtig der Kindesvater ist. Erst nachdem der ältere Spross der Moderatorin das Licht der Welt erblickt hatte, machte sie die Ehe mit Dominik publik. 2017 folgte dann jedoch die Scheidung. Wiederum zwei Jahre später wurde Nina erneut schwanger und gab im selben Atemzug preis, ein Liebescomeback mit Ex Dominik zu feiern. Lange glückte der erneute Beziehungsversuch nicht: 2020 trennte sich das Paar endgültig.

Instagram / nina_moghaddam Nina Moghaddam mit ihren beiden Söhnen 2022

Getty Images Dominik Kowalski und Nina Moghaddam und im August 2019

