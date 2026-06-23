Emmy für "American Horror Story" überraschte Kathy Bates

Kathy Bates (77) ist eine echte Emmy-Veteranin – doch ihr Erfolg bei American Horror Story hat die Schauspielerin damals selbst verblüfft. In einem Interview mit Deadline für die Videoreihe "The Actor's Side" blickte die 77-Jährige jetzt auf ihre Zeit bei der beliebten Horrorserie zurück. Kathy war 2013 erstmals in der dritten Staffel "American Horror Story: Coven" zu sehen, an der Seite von Stars wie Sarah Paulson (51), Emma Roberts (35) und Evan Peters (39). Sie verkörperte darin Delphine LaLaurie, eine fiktionalisierte Version einer realen New Orleanser Gesellschaftsdame und Serienmörderin, die von 1787 bis 1849 lebte. Für diese Rolle erhielt sie den Emmy als Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie – und damit hatte sie nicht gerechnet.

"Ich war überrascht", gestand Kathy gegenüber Deadline über den Gewinn. Damals war sie in ihrer Kategorie unter anderem gegen ihre "Coven"-Kolleginnen Frances Conroy und Angela Bassett (67) sowie gegen Julia Roberts (58) und Ellen Burstyn angetreten. Die Auszeichnung war nicht ihr einziger überraschender Emmy-Triumph: Bereits 2012 hatte sie für eine Gastrolle in "Two and a Half Men" gewonnen, in der sie den Geist von Charlie Sheens (60) Figur spielte. Insgesamt wurde Kathy bisher 15 Mal für einen Emmy nominiert. Bei "American Horror Story" kehrte sie nach "Coven" noch viermal zurück und übernahm dabei jedes Mal eine neue Rolle. Für die kommende 13. Staffel, die alle bisherigen Stars wieder zusammenbringt, ist sie ebenfalls wieder für einen Drehtag eingeplant.

Über ihre langjährige Zusammenarbeit mit Serienschöpfer Ryan Murphy (60) sagte sie, "American Horror Story" sei "sehr gut zu mir" gewesen, und scherzte über Murphy: "Er ist besessen davon, mir den Kopf abzuschlagen, ich weiß nicht warum." Derzeit ist Kathy in der CBS-Serie "Matlock" zu sehen, mit der sie erneut Emmy-Geschichte schrieb: Im vergangenen Jahr wurde sie zur ältesten Person, die je in der Kategorie Outstanding Lead Actress in a Drama Series nominiert wurde. Kurz vor ihrem 78. Geburtstag am 28. Juni sprach sie zudem gegenüber dem Magazin People über eine neue Leichtigkeit in ihrem Leben: "Ich denke, das Leben ist viel einfacher, als ich dachte."

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Getty Images Schauspielerin Kathy Bates, Mai 2024

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Mark Davis/Getty Images Sarah Paulson und Kathy Bates bei einem "American Horror Story"-Screening

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Getty Images Feier zur 100. Folge von "American Horror Story" 2019