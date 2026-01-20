Ariana Grande in AHS: Evan Peters schwärmt von ihrem Talent

Evan Peters (39) zeigt sich begeistert über die Verpflichtung von Ariana Grande (32) für die kommende Staffel der Erfolgsserie American Horror Story. In einem Interview mit E! News verriet der Schauspieler, dass er sich sehr auf die Performance der Sängerin in Staffel 13 der Serie freut, deren Premiere für Halloween 2026 geplant ist. "Was bringt sie nicht mit, was dem Cast fehlt?", schwärmte Evan über Arianas Talente.

Dann lobte er seine Kollegin weiter: "Sie ist eine unglaubliche Performerin und Schauspielerin, und ich glaube, es wird großartig sein, sie dabeizuhaben." Über ihre Rolle wisse er allerdings noch nichts. "Ich bin gespannt, was die Staffel bereithält. Ich habe noch nichts gelesen, deshalb bin ich neugierig, was es wird und was sie darin machen wird. Es ist aufregend."

Neben Evan und Ariana können sich die Zuschauer auf ein wahres Star-Aufgebot freuen. Serienmacher Ryan Murphy (60) hat vor drei Monaten auf Instagram die Besetzung der neuen Staffel bekanntgegeben und damit einen echten Coup gelandet. Fans jubelten vor allem über das überraschende Comeback von Jessica Lange (76), die zuletzt 2018 Teil der Serie war. Auch Sarah Paulson (51), Angela Bassett (67) und Kathy Bates (77) kehren zurück. Ergänzt wird die Besetzung von Emma Roberts (34), Billie Lourd (33) und Leslie Grossman, die die Serie in der Vergangenheit ebenfalls mitgeprägt haben.

Collage: Getty Images, Getty Images Ariana Grande und Evan Peters Collage

Getty Images Evan Peters bei der Premiere von FXs "The Beauty" im MoMA in New York am 14. Januar 2026

Getty Images Ariana Grande bei den Golden Globes im Beverly Hilton, 11. Januar 2026