Emma Roberts und Ex Evan Peters vereint für neue AHS-Staffel

Bei den Disney Upfronts in New York City sorgte ein Auftritt des American Horror Story-Casts für Aufsehen: Das Ex-Paar Emma Roberts (35) und Evan Peters (39) stand plötzlich wieder Seite an Seite auf der Bühne. Wie unter anderem die US-amerikanische Online-Plattform Just Jared berichtet, präsentierten Emma und Evan zusammen frische Casting-News zur Kultserie – und posierten dabei dicht nebeneinander vor den Kameras. Im Mittelpunkt des Auftritts stand ein geheimnisvoller Neuzugang, doch viele Fans hatten vor allem das überraschende Wiedersehen des früheren Liebespaares im Blick.

Der gemeinsame Bühnenmoment des Ex-Paares war Teil einer Präsentation, mit der das Team die nächste Staffel der Serie anteaserte. Während die Stars des Horrorhits das Publikum auf das große TV-Comeback einstimmten, wurde es kurz filmreif: Paul Anthony Kelly erschien zunächst als vermummte Gestalt auf der Bühne, bevor er als neuer Zugang für "American Horror Story" enthüllt wurde. Emma und Evan, die bereits in mehreren Staffeln der Serie vor der Kamera standen und zu den bekanntesten Gesichtern der Reihe zählen, begrüßten den Neuling herzlich auf der Bühne. Ebenfalls mit dabei waren Sarah Paulson (51), Angela Bassett (67), Billie Lourd (33) und Gabourey Sidibe (43). Serienmacher Ryan Murphy (60) hatte bereits an Halloween angekündigt, dass gleich zehn Allstars für die nächste Staffel zurückkehren sollen. Die Serie pausiert seit Anfang 2024. Nun heizt der Auftritt in New York die Vorfreude auf das Comeback weiter an.

Für Fans von Emma und Evan ist der gemeinsame Auftritt auch eine kleine Reise in die Vergangenheit. Die Schauspielerin und der "American Horror Story"-Liebling hatten sich 2012 am Set kennengelernt und im Jahr 2014 ihre Verlobung bekanntgegeben. Sie waren bis 2019 mit Unterbrechungen ein Paar. Inzwischen gehen Emma und Evan getrennte Wege und konzentrieren sich auf ihre jeweiligen Leben abseits des Sets. Dennoch verbinden sie über die Kultproduktion nach wie vor viele gemeinsame Erinnerungen – und genau diese Mischung aus Seriennostalgie und persönlicher Vergangenheit schwingt bei ihrem Bühnen-Comeback nun für viele Beobachter mit.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Emma Roberts und Evan Peters

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Getty Images Emma Roberts und Evan Peters, 2014

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Getty Images Der Cast von "American Horror Story: Apocalypse"