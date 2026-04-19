45 Kilo in sieben Jahren: Kathy Bates feiert Gewichtsverlust

Kathy Bates (77) spricht offen über ihren radikalen Wandel: Die Schauspielerin hat nach einer Diabetesdiagnose in den vergangenen sieben Jahren rund 45 Kilogramm verloren und ihr Leben komplett umgekrempelt. Obwohl sie damals bereits 70 Jahre alt war, begann sie, konsequent an sich zu arbeiten und auf strikte Regeln zu setzen, die sie bis heute durchhält – mit sichtbarem Erfolg. Im Gespräch mit Variety erinnert sich Kathy daran, wie sie in einer Umkleide ein Kleid anprobierte, von dem sie sicher war, dass es ihr zu klein wäre – und dann passte es doch: "Ich fing einfach an, zu weinen und zu weinen. Ich muss immer noch lernen, ohne all dieses Gewicht zu leben."

Auslöser für den tiefgreifenden Wandel war die Diagnose Typ-2-Diabetes. Kathy hatte miterlebt, wie sehr die Krankheit bereits andere Familienmitglieder belastet hatte, und fühlte sich durch die Erinnerungen wachgerüttelt. Die Oscarpreisträgerin entschied sich daraufhin für einen langfristigen Ansatz: Sie verabschiedete sich von Burgern, Cola und Pizza, verzichtete abends nach 20 Uhr konsequent auf Essen und baute regelmäßige Spaziergänge in ihren Alltag ein. Erst als sie bereits etwa 35 Kilo verloren hatte, griff sie ergänzend zu Ozempic – das Medikament kam also erst ins Spiel, als sie den Großteil der Abnahme schon geschafft hatte. Kritik, sie habe nur mithilfe der Spritze abgenommen, weist sie zurück und betont, wie viele Jahre harte Arbeit dahinterstecken.

Besonders wichtig wurde für Kathy auch eine neue Achtsamkeit für den eigenen Körper. In Woman’s World berichtete sie, dass sie ihr Sättigungsgefühl an einem kleinen, unwillkürlichen Seufzer erkennt – in diesem Moment legt sie konsequent die Gabel weg. So schaffte sie es, sich von einer 3XL-Kleidung bis auf Größe 10 herunterzuarbeiten. In der Drew Barrymore Show erklärte sie außerdem, warum sie das Wort "Willenskraft" nicht mehr benutzt: "Ich habe es durch Entschlossenheit ersetzt. Es war meine Entscheidung", sagte sie und machte deutlich, dass Geduld und Beständigkeit für sie der wahre Schlüssel waren.

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Getty Images Kathy Bates bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Kathy Bates als Molly Brown

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Getty Images Kathy Bates im März 2016