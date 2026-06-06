Wow: Kathy Bates zeigt erschlankte Figur in schwarzem Anzug

Mit einem strahlenden Auftritt hat Kathy Bates (77) bei einem "Matlock For Your Consideration"-Event in Los Angeles auf sich aufmerksam gemacht. Die 77-jährige Oscarpreisträgerin zeigte sich dabei in beeindruckender Form und präsentierte ihre neue, schlanke Figur – rund 20 Kilogramm hat sie in den vergangenen Jahren abgenommen. Zu dem Anlass erschien sie in einem eleganten, tailliert geschnittenen schwarzen Anzug, kombiniert mit einem weißen Hemd und passenden weißen Sneakers. Der lässig-stilvolle Look machte sofort klar: Kathy ist fit, gesund und sichtlich gut gelaunt.

Hinter der beeindruckenden Transformation steckt eine persönliche Geschichte mit einem ernsten Hintergrund. Wie Kathy in der "Drew Barrymore Show" offen erzählte, erhielt sie vor "sechs oder sieben Jahren" die Diagnose Diabetes Typ II – eine Erkrankung, die in ihrer Familie bekannt ist. "Mein Vater ist daran gestorben", so die Schauspielerin. "Eine meiner Schwestern kämpft damit. Es hat mich wirklich aufgeschreckt." Statt schneller Diäten setzte sie auf jahrelange Disziplin und eine nachhaltige Lebensumstellung. Gegenüber Variety räumte sie außerdem ein, dass ihr am Ende das GLP-1-Medikament Ozempic geholfen hat, die letzten Kilos loszuwerden. "Es hat mich Jahre gekostet. Und als Ozempic kam, konnte ich die letzten 9 Kilogramm verlieren und sie auch halten", erklärte sie. Kritik, die ihren Erfolg allein dem Medikament zuschreiben will, begegnet sie gelassen: "Die Leute sagen: 'Es war das Ozempic!' Ich habe das über Jahre hinweg langsam geschafft."

Kathy ist seit mehr als vier Jahrzehnten im Filmgeschäft aktiv und gehört zu den renommiertesten Schauspielerinnen Hollywoods. Für ihre Rolle in "Misery" wurde sie 1991 mit dem Oscar ausgezeichnet. Aktuell ist sie als Hauptdarstellerin in der CBS-Serie "Matlock" zu sehen, einem Reboot aus dem Jahr 2024, in dem sie eine brillante Anwältin spielt. Dass die neue Gesundheit und der Serienstart zeitlich zusammenfallen, empfindet sie selbst als besonderes Glück. "Die Juxtaposition von gesund werden und dann die Show – das ist einfach unglaublich. Das Timing ist perfekt", sagte sie gegenüber Variety. Und weiter: "Jetzt, wo ich wirklich gesund sein kann, kann ich mich bewegen, ich kann atmen, ich kann Spaß haben."

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Getty Images Kathy Bates beim "Matlock"-FYC-Event im Linwood Dunn Theater in Los Angeles im Juni 2026

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Getty Images Kathy Bates bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Kathy Bates bei den SAG Awards, Februar 2025