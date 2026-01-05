Kathy Bates leckt bei Award-Show an Tischtennisschläger

Die Critics Choice Awards 2026 sorgten für eine unerwartet lustige Szene, als Schauspielerin Kathy Bates (77) im Laufe der Veranstaltung mit einem Tischtennisschläger überrascht wurde. Dieser war von Moderatorin Chelsea Handler (50) als Scherz unter Bates' Sitz versteckt worden, um auf eine Szene aus Timothée Chalamets (30) Film "Marty Supreme" anzuspielen. Nach einer Ankündigung Handlers, bei der sie scherzte, jemand dürfe Chalamet mit dem Schläger auf der Afterparty schlagen, hielt Bates ihn schließlich in die Kamera und leckte mit ernstem Blick daran. "Das ist so eklig. Ich kann nicht glauben, dass ich das gemacht habe!", rief die Schauspielerin danach ins Publikum und sorgte für Gelächter.

Timothée Chalamet, der für seine Rolle in dem Sportdrama "Marty Supreme" den Preis als bester Schauspieler erhielt, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Saal. Der 30-Jährige traf erst später ein, begleitet von seiner Freundin Kylie Jenner (28), die in einem schwarzen, glitzernden Abendkleid beeindruckte. Neben Bates' humorvollem Moment sorgten auch weitere Gäste für Gesprächsstoff: Zwei Stars der Serie "Hacks" erschienen in auffälligen orangefarbenen Outfits, die offensichtlich eine Hommage an die Looks von Chalamet und Jenner bei der Filmpremiere von "Marty Supreme" darstellten.

Kathy Bates, die bei der Veranstaltung für ihre Rolle in der Serie "Matlock" als beste Schauspielerin in einer Dramaserie nominiert war, zeigte mit dieser Aktion ihre bekannte Spontanität und ihren Humor. Die Oscar-Preisträgerin, die seit Jahrzehnten in der Branche aktiv ist, hat abseits des Rampenlichts immer für ihre unprätentiöse Art und ihren trockenen Witz Anerkennung erhalten. Solche Momente, die ihr menschliches und sympathisches Wesen zeigen, werden von Fans und Kollegen gleichermaßen geschätzt – und auch bei den Critics Choice Awards wird diese Szene sicher noch lange in Erinnerung bleiben.

Getty Images Kathy Bates im September 2025 in Los Angeles

Getty Images Chelsea Handler, Schauspielerin

Getty Images Kathy Bates und Alan Cumming im September 2025 in Los Angeles

