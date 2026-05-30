"American Horror Story": Startzeitraum für Staffel 13 steht

Die Hexen kommen zurück: Ryan Murphy (60) hat bestätigt, dass die 13. Staffel von American Horror Story im September 2026 starten wird und inhaltlich an die "Coven"-Staffel aus den Jahren 2013/14 anknüpft. Das gab der Produzent und Autor auf seinem Instagram-Account bekannt, wie fernsehserien.de berichtet. Dabei gewährte Ryan auch gleich einen ersten Blick auf Sarah Paulson (51) in ihrer Rolle als Cordelia Goode. Für die neuen Folgen wurde das fiktive Mädcheninternat Miss Robichaux's Academy for Exceptional Young Ladies komplett nachgebaut. Die Dreharbeiten laufen bereits seit Anfang April.

Zum prominent besetzten Cast gehören neben Sarah Paulson auch Billie Lourd (33), Evan Peters (39), Angela Bassett (67), Kathy Bates (77), Emma Roberts (35), Gabourey Sidibe (43) und Leslie Grossman (54) – allesamt bekannte Gesichter aus "Coven" beziehungsweise der achten Staffel "Apocalypse". Dazu stoßen Mena Suvari (47), bekannt aus "American Beauty", sowie John Carroll Lynch und Matt Fraser, die erneut als Twisty the Clown und Paul the Illustrated Sea aus "American Horror Story: Freak Show" zu sehen sein werden. Auch Popsängerin Ariana Grande (32) ist mit von der Partie. Eine besondere Rückkehr kündigt sich zudem mit Jessica Lange (77) an, die noch vor nicht allzu langer Zeit in Interviews ein Comeback in der Serie ausgeschlossen hatte – welche Rolle sie in Staffel 13 übernimmt, ist bisher nicht offiziell bekannt.

"American Horror Story" ist seit 2011 auf Sendung und hat sich über die Jahre als eine der bekanntesten Anthologieserien des amerikanischen Fernsehens etabliert. Jede Staffel erzählt eine in sich abgeschlossene Geschichte mit teils wechselndem, teils wiederkehrendem Ensemble. Ryan Murphy hat die Serie gemeinsam mit Brad Falchuk (55) entwickelt. Staffel 13 ist die letzte von drei Runden, die im Jahr 2020 im Rahmen einer langfristigen Verlängerung bestellt wurden. Jessica Lange hatte in der "Coven"-Staffel die Rolle der Fiona Goode gespielt, der Mutter von Cordelias Figur und ehemaligen Anführerin des Hexenzirkels der Salem-Nachfahren.

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Imago Jessica Lange und Sarah Paulson in "American Horror Story: Apocalypse"

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Imago Sarah Paulson bei der London-Premiere der Disney+-Serie "All’s Fair" im Odeon Luxe Leicester Square

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Getty Images Der Cast von "American Horror Story: Apocalypse"