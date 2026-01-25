Neue "American Horror Story"-Staffel: Evan Peters ist nervös

Evan Peters (39) ist zurück im Horror-Universum: Der Schauspieler kehrt für die 13. Staffel von American Horror Story (AHS) auf die Bildschirme zurück und enthüllte gegenüber dem Magazin People, dass er sich auf seine Rückkehr freue, zugleich aber auch nervös sei. "Ich denke, Ryan will eine Art Best-of-Staffel machen", erklärte er über die Pläne des Produzenten Ryan Murphy (60). Die kommende Staffel bringt zahlreiche Fanlieblinge zurück, darunter Jessica Lange (76), Sarah Paulson (51), Angela Bassett (67) und Emma Roberts (34). Neu im Ensemble ist außerdem Ariana Grande (32). Die Premiere der neuen Staffel ist für Halloween 2026 geplant.

Neben seinem Comeback in der langlebigen Horror-Anthologie spielt Evan auch die Hauptrolle in "The Beauty", seiner neuesten Zusammenarbeit mit Ryan. Die düstere Thriller-Serie, die am 21. Januar sowohl auf FX als auch auf Hulu in den USA startet, handelt von einem FBI-Agenten, der einer gefährlichen Behandlung auf der Spur ist. Diese verspricht ihren Nutzern Schönheit, bringt aber tödliche Nebenwirkungen mit sich. Der Cast ist hochkarätig besetzt, darunter Ashton Kutcher (47), Bella Hadid (29) und Isabella Rossellini, die gemeinsam mit Evan vor der Kamera stehen.

Für den Schauspieler, der bisher in zehn der zwölf AHS-Staffeln zu sehen war, sind Zusammenarbeiten mit Ryan längst zur Routine geworden. Der 39-Jährige hat sich mit Rollen in Kultserien wie Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer oder auch seinen stark variierenden Charakteren in "American Horror Story" einen Namen gemacht. Privat hält sich der Schauspieler jedoch bedeckt. Seine Auftritte auf dem roten Teppich, wie zuletzt bei der Premiere von "The Beauty" in New York, sind eher selten. Fans weltweit schätzen vor allem seine Vielseitigkeit, da er sich von humorvollen Parts bis hin zu düsteren Rollen in kürzester Zeit wandeln kann.

Getty Images Evan Peters bei der Premiere von FXs "The Beauty" im MoMA in New York am 14. Januar 2026

Getty Images Ryan Murphy, Schöpfer von "Monster"

Getty Images Ashton Kutcher, Jeremy Pope, Anthony Ramos, Bella Hadid, Rebecca Hall, Evan Peters und Isabella Rossellini bei der Premiere "The Beauty"