Neue "American Horror Story"-Staffel startet im September

Horrorfans dürfen sich freuen: American Horror Story geht in die 13. Runde – und das mit einem besonders hochkarätigen Cast. Am 24. September 2025 feiert die neue Staffel beim US-Sender FX Premiere. Anschließend wird sie international auf Disney+ zu sehen sein, wie Filmstarts berichtet. Neben bekannten Gesichtern aus dem langjährigen Ensemble stößt diesmal mit Ariana Grande (33) ein echtes Promi-Highlight neu zur Serie dazu. Welche Rolle die Sängerin und Schauspielerin darin übernehmen wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Zur Rückkehr nach langer Pause kommt es außerdem für Sarah Paulson (51). Die Schauspielerin gehörte in zehn Staffeln zum festen Bestandteil der Serie, war in den beiden vorangegangenen Staffeln aber nicht dabei. Auch Jessica Lange (77) kehrt zurück – sie hatte die Anthologie-Horror-Serie von Anfang an entscheidend mitgeprägt und gehörte bis 2015 zum Hauptcast. Komplettiert wird das Ensemble von weiteren vertrauten Gesichtern wie Evan Peters (39), Kathy Bates (78) und Emma Roberts (35). Inhaltliche Details zur neuen Staffel halten die Verantwortlichen bislang noch streng unter Verschluss.

"American Horror Story" wurde von Ryan Murphy (60) entwickelt und feiert seit Jahren Erfolge mit einem besonderen Konzept: Jede Staffel erzählt eine vollständig eigenständige Geschichte – von düsteren Psychiatrien über klassische Slasher-Szenarien bis hin zu anderen albtraumhaften Schauplätzen. Trotz des Anthologie-Formats kehren viele Darsteller immer wieder in neuen Rollen zurück. Mittlerweile umfasst die Erfolgsserie zwölf erfolgreiche Staffeln.

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Getty Images Feier zur 100. Folge von "American Horror Story" 2019

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Getty Images Ariana Grande bei den Governors Awards 2025 im Ray Dolby Ballroom in Hollywood

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Imago Jessica Lange und Sarah Paulson in "American Horror Story: Apocalypse"