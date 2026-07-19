Ariana Grande sagt "American Horror Story" kurzfristig ab

Ariana Grande (33) wird entgegen der ursprünglichen Planung doch nicht in der 13. Staffel von "American Horror Story" zu sehen sein. Wie Page Six bestätigt, musste die Sängerin wegen Terminkonflikten durch ihre laufende "Eternal Sunshine"-Tour absagen. Im Oktober war sie noch offiziell als Castmitglied der Horrorserie von Showrunner Ryan Murphy (60) angekündigt worden – doch nach einer Änderung der Produktionstermine ließ sich der Drehplan schlichtweg nicht mit ihren Tour-Verpflichtungen vereinbaren. Laut Deadline hat Ariana noch keine einzige Szene für die neue Staffel gedreht.

Die 13. Staffel von "American Horror Story" startet am 24. September in den USA. Ariana hätte dort ein hochkarätiges Ensemble ergänzt, dem unter anderem Sarah Paulson (51), Jessica Lange (77), Evan Peters (39), Emma Roberts (35), Angela Bassett (67), Kathy Bates (78) und Billie Lourd (34) angehören. Welche Rolle sie in der Serie übernommen hätte, ist nach wie vor unklar. In einem früheren Interview mit dem Magazin Variety hatte die Sängerin lediglich angedeutet: "Ich weiß ein kleines bisschen über die Rolle, aber was ich weiß, kann ich nicht sagen." Außerdem: "Ich werde dort wahrscheinlich eine sehr kleine Aufgabe haben, aber ich werde dankbar sein, ein Teil davon zu sein, weil ich alle Beteiligten liebe."

Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass Ariana und Ryan Murphy zusammengearbeitet hätten. Bereits 2015 stand die Sängerin für seine Horrorserie "Scream Queens" vor der Kamera. Evan Peters, der zur Besetzung von "American Horror Story" gehört, hatte sich zuletzt sehr enthusiastisch über die Verpflichtung von Ariana geäußert und gegenüber E! News geschwärmt: "Was bringt sie nicht mit, was dem Cast fehlt?" Ariana hatte sich jüngst verstärkt der Schauspielerei gewidmet: Für ihre Rolle in "Wicked" erhielt sie 2025 eine Oscar-Nominierung als Beste Nebendarstellerin.

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Getty Images Ariana Grande bei den Critics Choice Awards 2026 in Santa Monica

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Getty Images Der Cast von "American Horror Story: Apocalypse"

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Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der "Wicked"-Premiere in London, November 2024