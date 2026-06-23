Heidi Katona unterstützt Princess Andre in schwieriger Zeit

Princess Andre (18) hat in den vergangenen Wochen viel um die Ohren gehabt: Die Tochter von Katie Price (48) sammelt mit einer eigenen Realityshow, fast einer Million Instagram-Followern und einer Nominierung für einen National Television Award Erfolg um Erfolg. Doch hinter den Kulissen macht ihr die aktuelle Situation rund um ihre Mutter zu schaffen. Laut Mirror vertraut sich Princess in dieser schwierigen Zeit ihrer besten Freundin Heidi Katona an – der 19-jährigen Tochter von Sängerin Kerry Katona (45). Gegenüber dem Newsportal bestätigte eine Insider-Quelle, dass die Freundschaft der beiden Mädchen gerade eine wichtige Stütze für Princess sei, während Katies Ehe mit Lee Andrews immer wieder für Schlagzeilen sorgt.

Um auf andere Gedanken zu kommen, verbrachten die beiden Teenagerinnen zuletzt gemeinsam einen Luxusurlaub in Monaco, wo sie auf einer exklusiven Yacht feierten und den Formel-1-Grand-Prix verfolgten – zusammen mit Princess' Bruder Junior Savva Andre (21) und dessen Freundin. "Die Leute wissen gar nicht, wie eng Princess und Heidi wirklich sind", so der Insider und legte nach: "Das ist keine Showbiz-Freundschaft – diese Mädchen haben eine echte Verbindung. Princess lehnt sich gerade sehr an Heidi an, und deren Unterstützung ist unschätzbar." Auch Kerry selbst schwärmte jüngst in ihrer Kolumne über die enge Verbindung: "Ich liebe es, dass sie mit Princess und Junior zusammen war, die ihr ein Leben lang Freunde waren."

Vor wenigen Monaten ließ Princess in ihrer TV-Show "The Princess Diaries" die Maske fallen. In einer Szene mit Heidi erzählte sie, wie sehr sie die fiesen Kommentare über Katies Aussehen treffen. "Ich habe neulich ein Video von ihr beim Einkaufen gepostet, und von den Kommentaren wurde mir übel. Ich habe noch nie so etwas gesehen", sagte Princess. Sie machte deutlich, dass sie sich ernsthaft Sorgen um ihre Mutter machte: "Ich fühle mich schlecht für Mama, denn sie ist nicht am glücklichsten mit sich selbst. Die Leute kritisieren sie alle für ihr Aussehen."

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Instagram / princess_andre Heidi Katona und Princess Andre, April 2026

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Instagram / princess_andre Heidi Katona und Princess Andre, Juni 2026

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Instagram / katieprice Katie Price und Princess Andre im November 2023