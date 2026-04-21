Kerry Katona kämpft mit Folgen nach vermutetem Schlaganfall

Ausgerechnet während eines besonderen Abends für ihre Familie erlebte Kerry Katona (45) einen erschreckenden Moment: Die Sängerin war mit ihrer Tochter Heidi im Theater, um ihrer ältesten Tochter Molly bei einer Aufführung in London zuzusehen, als sie plötzlich merkte, dass ihr Lächeln nicht mehr richtig funktionierte. Heidi bemerkte ebenfalls, dass etwas mit dem Gesicht ihrer Mutter nicht stimmte, und drängte die 45-Jährige, sofort ärztliche Hilfe zu suchen. Da ein Arzt erst vier Stunden später verfügbar gewesen wäre, nahm Kerry kurzerhand ein Taxi ins St. Thomas' Hospital – wo man sie sofort als Schlaganfallpatientin behandelte. In einem Interview mit The Mirror schilderte sie den Schockmoment: "Ich war gerade noch dabei, unsere Molly in einem Theaterstück zu beobachten, und schon werde ich wegen eines Schlaganfalls behandelt. Was zum Teufel? Man sieht, wie schnell sich alles ändern kann."

Im Krankenhaus wurde Kerry per Krankenwagen mit Blaulicht vom St. Thomas' Hospital ins King's College Hospital verlegt, wo sie sich CT-Scans und weiteren Tests unterziehen musste. Ein Schlaganfall wurde letztlich ausgeschlossen – die Untersuchungen ergaben stattdessen, dass ein Teil ihres Gehirns aufgrund von extremem Stress keine Signale mehr an ihre Gesichtsmuskeln senden kann. In ihrer Kolumne in New schrieb sie jetzt: "Ich weiß, dass ich anders spreche und dass mein Gesicht nach meinem vermuteten Schlaganfall anders aussieht, aber es ist tatsächlich viel besser geworden. Es kommt und geht." Ärzte haben ihr versichert, dass sich Sprache und Mimik mit Sprachtherapie und Gesichtsübungen wieder verbessern werden. Zusätzlich plagen sie Stiche im Kopf, und die ganze Erfahrung hat ihre bereits bestehende Gesundheitsangst wieder aufflackern lassen. "Ich habe schwere Gesundheitsangst, und wenn ich dann all diese Kommentare lese und all diese neuen Dinge erfahre, die falsch sein könnten, bringt mich das wirklich zum Paniken", erklärte sie.

Besonders ans Herz gegangen war ihr in dem Moment die Angst, ihre Kinder nie wieder sprechen zu können. "Es hat mich wirklich, wirklich erschreckt. Ich habe all meinen Kindern eine Nachricht geschrieben und ihnen gesagt, dass ich sie liebe. Ich war noch nie so verängstigt in meinem Leben", sagte sie gegenüber The Mirror. Kerry ist Mutter von fünf Kindern: Molly, Lilly, Heidi, Max und Dylan-Jorge. Bereits in der Vergangenheit hatte sie offen über ihre Gesundheitsangst gesprochen und bezeichnet sich selbst als "schlimmsten Hypochonder der Welt". Dass ausgerechnet an einem Abend, der ihrer Tochter Molly gewidmet war, die Situation eskalierte, machte das Erlebnis für die Sängerin noch eindrücklicher.

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Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, TV-Star

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Imago Kerry Katona in London, 7. Januar 2025

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