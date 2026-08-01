Kerry Katona zieht in Sachen Beziehungen eine klare Grenze

Kerry Katona (45) ist nach eigener Aussage so glücklich wie seit Jahren nicht mehr. Die frühere Atomic-Kitten-Sängerin ist seit einiger Zeit mit dem Personaltrainer Paolo Margaglione zusammen. Die beiden lernten sich beim Dreh der Sendung "Celebs Go Dating" kennen und sind seitdem ein Paar. Trotz aller Verliebtheit stellt die 45-Jährige jetzt gegenüber dem Magazin New klar: Sie will sich in einer Beziehung nie wieder selbst verlieren. Ihre eigene Weiterentwicklung hat für Kerry oberste Priorität – auch wenn sie mit Paolo in Kürze einen gemeinsamen Urlaub plant.

In ihrer Kolumne für New schwärmt Kerry von ihrem aktuellen Lebensabschnitt, setzt aber gleichzeitig eine klare Grenze: "Jeden Tag ist eine Reise, kein Ziel. Ich arbeite immer an mir selbst und werde das auch weiterhin tun." Aktuell freut sie sich vor allem auf die bevorstehende Auszeit mit ihrem Freund. "Wir fahren bald für eine Woche in den Urlaub – ich kann es kaum erwarten. Sonne, Sand, etwas Yoga, schöne Spaziergänge, viel gesundes Essen – ich freue mich wirklich sehr darauf", verrät sie. Kurz zuvor hatten die beiden jedoch eine unschöne Krankheitsphase hinter sich: "Letzte Woche hatten Paolo und ich beide einen Virus. Ich bin sicher, er war derjenige, der ihn mir gegeben hat – aber zum Glück geht es uns beiden jetzt viel besser", schreibt sie mit einem Augenzwinkern. Insgesamt sei ihre Gesundheit mittlerweile in einem guten Zustand.

Für Kerry ist das aktuelle Kapitel ihres Lebens ein bemerkenswerter Neuanfang. Die Sängerin und Realitystar blickt auf drei Ehen zurück: Sie war von 2002 bis 2006 mit Westlife-Sänger Brian McFadden (46) verheiratet, danach von 2007 bis 2011 mit Mark Croft und schließlich von 2014 bis 2017 mit George Kay (†38), der 2019 an einer Überdosis starb. Dass sie Paolo trotz dieser Vergangenheit mit offenen Armen empfangen hat, machte sie bereits früher in einem Interview mit dem Magazin Ok! deutlich. Damals schilderte sie ihren ersten Eindruck von ihm so: "Als wir uns in der Show das erste Mal begegnet sind, dachte ich, ich müsste ihn im Kinderwagen herumfahren, weil er so viel jünger ist als ich. Aber als ich ihn dann persönlich getroffen habe, gab es eine Energie und eine Verbindung, die ich glaube, noch nie gefühlt zu haben. Es hat mich buchstäblich überrascht."

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Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, TV-Star

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Imago Paolo Margaglione und Kerry Katona bei den Beauty Awards 2025 in London

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Getty Images Brian McFadden und Kerry Katona in Dublin 2003