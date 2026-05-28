Lügen um Lee: Kerry Katona distanziert sich von Katie Price

Zwischen Katie Price (48) und Kerry Katona (45) ist es offenbar zum endgültigen Bruch gekommen. Laut Insidern hat die ehemalige Atomic-Kitten-Sängerin die Freundschaft mit der 48-jährigen Realityikone beendet – und das hat einen konkreten Auslöser: Katies widersprüchliche Aussagen rund um ihren Ehemann Lee Andrews, der sich nicht, wie von Katie behauptet, als entführtes Opfer einer internationalen Fahndung herausstellt, sondern laut Daily Mail seit dem 14. Mai in Dubais berüchtigtem Al-Awir-Gefängnis sitzt. Kerry, so Quellen gegenüber dem Blatt, sei "entsetzt" über das Verhalten ihrer langjährigen Freundin und habe nun genug.

Insider, die beiden Frauen nahestehen, schildern, dass Kerry das Gefühl habe, Katie stelle sich selbst konsequent über das Wohl ihrer Familie. "Kerry hatte eine schwere Kindheit und hat wirklich gelitten", zitiert das Blatt eine Quelle. "Sie ist entsetzt über das, was sie bei Katie zuletzt gesehen hat, und hat genug davon. Katie erschien nicht lange nach den jüngsten Ereignissen in ihrer Familie bei 'Good Morning Britain' – es wirkte, als sei ihr das TV-Honorar wichtiger als alles andere. Kerry ist fassungslos darüber, wie Katie ihr Leben führt", heißt es da. Besonders pikant: In ihrer Kolumne im Magazin New äußert Kerry, sie hätte sich gewünscht, dass Katie nach ihrer Trennung von "Married at First Sight"-Star JJ Slater im Januar lieber allein geblieben wäre – fügt aber hinzu: "Aber Liebe macht blind."

Zusätzliche Brisanz in der Geschichte liefert ein Vorfall vom Honeymoon der frisch Vermählten im Januar: Damals soll Lee Kerrys Freund Paolo Margaglione angegriffen und ihm einen Faustschlag gegen den Kopf versetzt haben, was die Stimmung zwischen den beiden Freundinnen nachhaltig belastete. Lee bestreitet den Vorfall. Katie hatte zuvor im Netz ihren Mann als vermisst bezeichnet und Interpol angeblich eingeschaltet – Behauptungen, die laut Insidern "totaler Unsinn" gewesen seien. Auch die eigene Familie soll an ihre Grenzen gestoßen sein: Katies Mutter und Schwester seien laut Quellen "völlig am Ende".

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Instagram / katieprice Katie Price und Kerry Katona, 2025

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026

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Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, TV-Star