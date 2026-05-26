Kerry Katona spricht offen über ihren Ex Brian McFadden

Kerry Katona (45) hat jetzt intime Einblicke in ihre frühere Beziehung mit ihrem Ex-Mann Brian McFadden (46) gewährt. Im Podcast "We Need To Talk" von Paul C. Brunson sprach die ehemalige Atomic-Kitten-Sängerin offen darüber, was ihr die Ehe mit dem Westlife-Star bedeutet hat – und was sie bis heute über ihn denkt: "Er war so lustig und er liebte mich wirklich. Wir waren so verliebt, Paul, so zärtlich, und es war wunderschön."

Sie beschrieb den Sänger als jemanden, der ihr in einer schwierigen Lebensphase beigestanden hat: "Ich glaube, er war der erste echte Mensch, dem mein Wohlbefinden wirklich am Herzen lag. Er sagte: 'Ich werde dich da rausholen.' Er war mein Ritter in glänzender Rüstung." Gleichzeitig gestand sie, dass Brian es nicht schätzt, wenn sie öffentlich über ihre gemeinsame Vergangenheit spricht: "Er hat mich gerettet, ich habe nichts dagegen, darüber zu reden. Ich weiß, dass er es nicht mag. Aber das ist Teil meiner Geschichte."

Vor ein paar Jahren sah das noch ganz anders aus: Damals zeigte sich Kerry enttäuscht von ihrem Ex. In einem Interview mit der Daily Mail verriet sie, dass sie den Eindruck habe, er kümmere sich mehr um seine dritte Tochter als um die gemeinsamen Kinder mit Kerry. "Ich glaube, es schmerzt Molly und Lilly sehr, dass er diesmal ein besserer Vater ist – aber sie haben es akzeptiert", sagte sie.

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Getty Images Brian McFadden und Kerry McFadden beim Silverstone Grand Prix Ball 2004 in Stowe House

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Getty Images Brian McFadden, ehemaliges Westlife-Mitglied

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Imago Kerry Katona in London, 7. Januar 2025