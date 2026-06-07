Nach Notfall in Klinik: Sprachprobleme belasten Kerry Katona

Was als fröhlicher Theaterabend in London begann, endete für Kerry Katona (45) in einem medizinischen Notfall. Die Sängerin war im April in die Hauptstadt gereist, um ihre älteste Tochter Molly in einem Theaterstück zu sehen – und fühlte sich plötzlich mitten in der Aufführung nicht mehr wohl. Als sie danach bemerkte, dass ihr Gesicht nicht mehr richtig funktionierte und sie nicht mehr richtig lächeln konnte, schlug die Umgebung Alarm. Gemeinsam mit ihrer Tochter Heidi und Partner Paolo Margaglione erlebte Kerry einen Abend, den sie so schnell nicht vergessen wird. Weil kein Arzt verfügbar war, fuhr die fünffache Mutter selbst mit dem Taxi ins St. Thomas' Hospital – und wurde von dort aus per Blaulicht in das King's College Hospital verlegt.

Im Magazin New berichtet Kerry jetzt offen über die Ereignisse und die anhaltenden Folgen. "Meine Sprache ist immer noch nicht ganz richtig und ich bin erschöpft", schreibt sie dort. Im Krankenhaus hatten die Ärzte den Fall zunächst als Schlaganfall behandelt, dieser Verdacht konnte nach CT-Scans aber ausgeräumt werden. "Es war ein Verdacht auf einen Schlaganfall, aber glücklicherweise wurde das nach meinen Scans ausgeschlossen. Stattdessen zeigten die CT-Scans, dass ein Bereich meines Gehirns beschädigt ist und aufgrund von Stress keine Signale an mein Gesicht senden kann", erklärt sie. Der Schock war so groß, dass Kerry in der Klinik allen ihren fünf Kindern – Molly, Lilly, Heidi, Max und Dylan-Jorge – eine Nachricht schickte. "Ich habe all meinen Kindern geschrieben und ihnen gesagt, dass ich sie liebe. Ich war in meinem Leben noch nie so verängstigt", so die 45-Jährige.

Mittlerweile hat Kerry einen vollständigen Gesundheits-Check-up gebucht, um sich von Kopf bis Fuß untersuchen zu lassen. "Ich buche mir gerade ein komplettes Körper-TÜV mit meinen Freunden bei Pall Mall Medical, da ich mich im Moment nicht zu 100 Prozent gut fühle", schrieb sie im Magazin. Sie räumte dabei auch offen ein: "Ich weiß, dass ich nicht gut genug auf mich aufpasse." Das Problem, so Kerry, sei, dass sie sich selbst nie an erste Stelle setze – entweder sei sie auf Tour oder es passiere etwas mit den Kindern. Ihr Leben dreht sich vor allem um ihre Familie und Partner Paolo. "Ich habe kein Sozialleben. Ich gehe nicht trinken. Ich treffe mich mit niemandem außerhalb meines Kreises, der aus Paolo und meinen Kindern besteht", schrieb sie.

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Getty Images Kerry Katona, Sängerin

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Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, TV-Star

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