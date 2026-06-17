Chronische Schmerzen zermürben Kerry Katona seit Jahren

Kerry Katona (45) macht ihren Fans mit ehrlichen Worten deutlich, wie schlecht es ihr aktuell gesundheitlich geht. In ihrer Kolumne für das Magazin new! erzählt die Sängerin, dass ihr Körper inzwischen "komplett abgeschaltet" habe und sie seit Jahren mit massiven chronischen Schmerzen kämpft. "Ich weiß, dass ich es übertreibe und mir nicht genug Zeit für mich selbst nehme, aber es war trotzdem wirklich beängstigend und ernüchternd, darüber nachzudenken, wie zerbrechlich unsere Körper sind", gesteht sie, während sie auf die Ergebnisse eines Gesundheitschecks wartet. Ein Osteopath soll sich nun zusätzlich um ihre "verdrehte" Wirbelsäule kümmern – in der Hoffnung, endlich die Ursache für ihre anhaltenden Beschwerden besser in den Griff zu bekommen.

Kerry berichtet, dass bei ihr bereits 2021 Arthritis in den Schultern sowie Bandscheibenvorwölbungen im Rücken diagnostiziert wurden und sie deshalb sogar eine Operation in Aussicht gestellt bekam. Gegenüber ihren Followern hatte die Sängerin damals auf Instagram erklärt: "Für alle, die wissen, was für Schmerzen ich seit Jahren in Rücken und Schultern habe: Ich bin so froh, endlich eine Diagnose zu haben". Doch trotz dieser Erleichterung hielten die Qualen an. Im vergangenen Jahr wurde bei Kerry zudem Colitis ulcerosa festgestellt, nachdem sie mit heftigsten Bauchkrämpfen und unter Blaulicht ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Dort erhielt sie sofort Morphium, weil sie vor Schmerzen schrie, wie sie später erzählte. Immer wieder musste sie in den letzten Monaten wegen ihres Darms in der Klinik behandelt werden, zuletzt sogar über Nacht. In einem Interview mit OK! gab die fünffache Mutter außerdem zu, dass sie teilweise bettlägerig sei, ihre Hüften und ihr Rücken sie so sehr schmerzten, dass ihr regelrecht übel werde und sie sogar Auftritte canceln musste.

Trotz aller Rückschläge versucht Kerry, ihre Fans regelmäßig mitzunehmen und offen über die Herausforderungen zu sprechen, die ihren Alltag bestimmen. Die Realitystar, die durch ihren Erfolg mit der Girlgroup Atomic Kitten schon früh im Rampenlicht stand, teilt auf Social Media nicht nur ihre Tiefpunkte, sondern auch kleine Fortschritte und Momente mit ihren Kindern. In Interviews betonte sie in der Vergangenheit immer wieder, wie wichtig ihr ihre Familie ist und dass sie viel Zeit zu Hause verbringe, wenn es ihr schlecht geht. Ihre Anhänger reagieren auf ihre offenen Einblicke in das Leben mit chronischen Erkrankungen häufig mit aufmunternden Kommentaren und Erfahrungsberichten aus ihrem eigenen Alltag, was der Sängerin zusätzlichen Rückhalt gibt.

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Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, britische TV-Bekanntheit

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Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, britische Sängerin

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Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona und ihre Tochter DJ im Urlaub