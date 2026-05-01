Rücken gebrochen: Kerry Katonas Mutter in Klinik verunglückt

Kerry Katona (45) hat dramatische Tage hinter sich: Die frühere Atomic-Kitten-Sängerin berichtet, dass ihre Mutter Sue nach einem Notfall ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Bei der Fahrt dorthin habe sich ihre Mutter den Rücken gebrochen – mehrere Wirbelbrüche seien diagnostiziert worden. In ihrer Kolumne für New Magazine und in mehreren Clips auf Instagram schildert Kerry, wie sie als einziges Kind ihrer Mutter sogar eine Nichtwiederbelebungsanordnung unterschreiben sollte. "Meine Mutter ist schwer krank geworden. Sie hat einen gebrochenen Rücken. Ihre Knochen brechen sehr leicht", so Kerry.

Noch erschütternder war für die 45-Jährige jedoch die Zeit, als ihre Mutter zeitweise das Bewusstsein verlor. "Ich rief an, um zu fragen, wie es ihr geht, und der Arzt sagte: 'Können Sie sofort herkommen, denn sie verliert immer wieder das Bewusstsein?' – und die Ärzte wussten nicht, warum", beschrieb Kerry die dramatischen Stunden. In einem Instagram-Update kurz davor hatte sie bereits offen berichtet, wie belastend der Anblick ihrer Mutter für sie war, als diese nach rund 24 Stunden wieder zu Bewusstsein kam, aber nicht mehr wie sie selbst wirkte: "Ich lüge nicht, ich werde wirklich Therapie brauchen. Weil du dasitzt und ihr zusiehst – sie war wie in einer Schleife, sie hörte nicht auf." Und weiter: "Ich dachte, das war's, meine Mutter ist weg, ihr Verstand ist weg, sie ist weg." Sue erholt sich mittlerweile, die Ärzte sind sich jedoch noch nicht sicher, was den Vorfall ausgelöst hat.

Kerry hat in der Vergangenheit immer wieder offen über die komplizierte Beziehung zu ihrer Mutter gesprochen. Im Podcast "We Need To Talk" von Paul Carrick Brunson erzählte sie von einer schwierigen Kindheit mit Pflegefamilien und beschrieb sich als "Produkt einer Affäre". Während sie zeitweise bei ihrem Vater lebte, besuchte sie ihre Mutter auch in einer psychiatrischen Einrichtung. Trotz dieser Erfahrungen pflegt die Sängerin heute ein enges Verhältnis zu Sue.

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Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, britische TV-Bekanntheit

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Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona und ihre Mutter Sue, 2024

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Imago Kerry Katona in London, 7. Januar 2025