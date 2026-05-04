Trotz Familienglück: Kerry Katona rechnet mit Unheil

Kerry Katona (45) gewährt gerade sehr ehrliche Einblicke in ihr turbulentes Familienleben. Die Sängerin und Mutter von fünf Kindern lebt mit ihrem Partner Paolo Margaglione zusammen, der ebenfalls zwei kleine Töchter aus einer früheren Beziehung hat. Im Podcast "Sort Your Life Out Unpacked" sprach die 45-Jährige offen darüber, wie chaotisch es bei ihr zu Hause zugeht – und gestand Mirror zufolge dabei auch, dass sie trotz allem Glück innerlich noch immer darauf wartet, dass etwas schiefgeht.

Im Podcast schilderte Kerry gegenüber Moderatorin Dilly Carter, wie es ist, wenn Paolos Töchter im Alter von zwei und vier Jahren bei ihrem Papa sind: "Es ist von Freitag bis Montag einfach pures Chaos im Haus. Es ist so unruhig, und ich hatte vergessen, wie es ist, Kleinkinder im Haus zu haben." Trotz des Trubels betonte sie aber auch: "Ich würde es nicht anders haben wollen – lasst uns noch ein paar dazunehmen!" Auf die Frage, ob sie das wirklich so meine, legte sie sogar noch nach: "Ich würde für Paolo Drillinge bekommen!" Gleichzeitig verriet Kerry, dass sie sich zwar so geborgen fühle wie schon lange nicht mehr, aber dennoch von einer tiefen Sorge begleitet werde: "Alles läuft so gut für mich, und die emotionale Unterstützung, die ich von Menschen bekomme... Das bin ich nicht gewohnt. Ich warte also irgendwie darauf, dass die Bombe platzt – ergibt das Sinn?"

Kerry und Paolo lernten sich im vergangenen Jahr in der E4-Sendung "Celebs Go Dating" kennen. Ihren ersten gemeinsamen Jahrestag wollen die beiden in dieser Woche bei den Chester Races feiern. In ihrer Kolumne für das Magazin New! betonte Kerry, dass ihre Beziehung trotz des schnellen Starts hinter den Kulissen von viel Arbeit geprägt sei: "Es mag aussehen, als hätten wir uns schnell im Fernsehen verliebt, aber wir haben uns abseits der Kameras sehr oft gesehen. Es fühlt sich an wie zwölf Jahre." Kerry hat aus früheren Beziehungen fünf Kinder: die Töchter Molly und Lilly mit Ex-Mann Brian McFadden (46), Heidi und Max mit Ex-Partner Mark Croft sowie Tochter DJ, die aus ihrer Ehe mit dem verstorbenen George Kay (†38) stammt.

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Imago Kerry Katona in London, 7. Januar 2025

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Instagram / kerrykatona7 Harvey und Katie Price mit Kerry, Molly Heidi, Max, Lilly-Sue und DJ Katona

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Imago Paolo Margaglione und Kerry Katona bei den Beauty Awards 2025 in London