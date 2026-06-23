Henna Urrehman verrät: Sie war schwanger "von diesem Mann"

Eigentlich geht es in Henna Urrehmans neuem TikTok-Video um den Bruch mit ihrer ehemaligen Freundin Joanna – doch im Verlauf des Clips wird sie deutlich persönlicher als erwartet. In dem Video spricht die Reality-TV-Bekanntheit nicht nur über das aktuelle Zerwürfnis, sondern auch über einen bislang wenig bekannten Abschnitt ihres Lebens vor ihrer Teilnahme an Are You The One – Reality Stars in Love. Dabei offenbart sie, dass sie damals ungewollt schwanger geworden war. "Wie wir alle wissen, war ich in einer jahrelangen Situationship mit jemandem. Ihr habt es wahrscheinlich eh mitbekommen. Es ist mal ein kleiner Unfall passiert. Und ich bin mal schwanger von diesem Mann gewesen", erzählt sie.

Was die Situation für Henna besonders schmerzhaft macht: Sie wirft ihrer Reality-Kollegin Ariel (23) vor, die Geschichte gegen sie verwendet zu haben, um sie schlecht dastehen zu lassen. Demnach sei Ariel auf der Aftershowparty von Fame Fighting zu ihrer damaligen Situationship gegangen und habe behauptet, Henna habe die Schwangerschaft bei AYTO-VIP ständig thematisieren wollen. "Ich habe doch meine eigene Plattform. Wenn ich diese Story hätte groß machen wollen, hätte ich es doch hier gemacht. Ich habe noch nie erzählt, von wem das Baby war. Noch nie in meinem ganzen verf*ckten Leben", schimpft sie.

Der Mann aus ihrer Situationship habe daraufhin den Kontakt zu ihr abgebrochen, was sie als "total schlimm" bezeichnet. Besonders hart treffe sie dabei, dass Ariel selbst Mutter ist. "Um es noch mal ein bisschen verständlicher zu machen. Diese Schwangerschaftsthematik und so ist für mich halt ultra das sensible Thema. Und sie geht einfach mit meinem Trauma durch die Welt spazieren, hausieren, und lügt – und das selber als Mutter", so die Forsthaus Rampensau Germany-Bekanntheit. Letztlich hätten diese und weitere Vorfälle dazu geführt, dass auch ihre Freundschaft mit Joanna zerbrach.

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Instagram / hennschka Henna Urrehman, April 2026

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / hennschka Henna Urrehman, Reality-TV-Bekanntheit

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Wie findet ihr, dass Henna so offen über ihre ungeplante Schwangerschaft spricht? Stark und wichtig – so nimmt sie dem Thema das Stigma. Zu privat – das hätte sie nicht teilen müssen. Ergebnis anzeigen