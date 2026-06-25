Henna sauer: Joanna verriet den Namen ihrer Ex-Situationship

Der Schlagabtausch zwischen Henna Urrehman und Joanna Lamprianidou geht weiter. Nachdem Henna in einem Statement nicht nur das Ende ihrer Freundschaft zu Joanna thematisierte, sondern auch eine ungeplante Schwangerschaft aus einer langjährigen "Situationship" offenbarte, eskaliert der Streit erneut. Während sie den Namen der betreffenden Person bewusst nicht nennen wollte, griff Joanna diesen dennoch auf. In einem TikTok-Clip reagiert Henna darauf verärgert. "Ich finde es so unfassbar übergriffig, wenn ich sage, dass dieses Schwangerschaftsthema und so übelst das sensible Thema für mich ist und auch irgendwo ein Trauma, dann im Statement, wenn ich bewusst aus Gründen, die mir wichtig sind, den Namen nicht gesagt habe, einfach den Namen zu droppen", schimpft sie.

Die AYTO-VIP-Bekanntheit betont, dass jeder das Recht habe, seine Seite der Geschichte zu erzählen. Für sie sei jedoch eine klare Grenze überschritten worden: "Mir wird einfach ständig die Entscheidung darüber genommen, wie ich mit diesem Thema für mich umgehen möchte. [...] Wenn ich es nicht sagen will, dann will ich es nicht sagen. Dann hast du es auch nicht zu sagen." Zudem bezeichnet sie Joannas gesamtes Statement als "extrem gemein" und sagt, es habe die Situation "noch schlimmer" gemacht. "Und nein, Leute, ich mache nicht auf Opferrolle. Nur weil die FaceApp-Queen höchstpersönlich das gesagt hat. [...] Aber alles, was sie gesagt hat, war ja auch nur Slutshaming und Junkie-Vorwürfe", so Henna.

Die Match My Ex-Kandidatin sprach ihre ungeplante Schwangerschaft erst vor Kurzem an. In ihrem Statement über das Ende der Freundschaft mit Joanna erklärte sie: "Wie wir alle wissen, war ich in einer jahrelangen Situationship mit jemandem. [...] Es ist mal ein kleiner Unfall passiert. Und ich bin mal schwanger von diesem Mann gewesen." Besonders bitter: Henna macht Reality-Kollegin Ariel (23) dafür verantwortlich, die Geschichte gegen sie verwendet zu haben. Sie soll bei der Fame Fighting-Aftershowparty behauptet haben, Henna habe die Schwangerschaft bei AYTO-VIP ständig thematisieren wollen. "Wenn ich diese Story hätte groß machen wollen, hätte ich es doch hier gemacht. Ich habe noch nie erzählt, von wem das Baby war", schimpfte Henna.

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Instagram / hennschka Henna Urrehman, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / joanna.majolie Joanna Majolie, Realitystar

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Instagram / hennschka Henna Urrehman, Reality-TV-Bekanntheit

Wie soll es jetzt weitergehen? Soll Henna das Thema öffentlich weiter adressieren oder einen Schlussstrich ziehen? Weiter aufklären, damit nichts verdreht wird. Schlussstrich – weniger ist jetzt mehr. Am besten ein klärendes Gespräch ohne Kameras. Ergebnis anzeigen