Jennifer Garners Sohn Samuel ist richtig groß geworden

Jennifer Garner (54) wurde kürzlich gemeinsam mit ihrem Sohn Samuel in Los Angeles gesichtet. Bei dem seltenen Mutter-Sohn-Ausflug fiel vor allem eines auf: Der 14-Jährige ist inzwischen fast so groß wie die Schauspielerin. Die beiden holten sich im Stadtteil Brentwood etwas zu trinken und erledigten gemeinsam Besorgungen, berichtet die Daily Mail. Jennifer trug dabei einen hellblauen Pullover, helle Jeans und weiße Sneaker, während Samuel in einem grauen Hoodie und schwarzen Jogginghosen erschien. Samuel stammt aus Jennifers Ehe mit ihrem Ex-Mann Ben Affleck (53). Die beiden älteren Kinder, Violet und Fin, waren bei dem Ausflug nicht dabei.

Der Ausflug fand kurz nachdem Jennifer auf Instagram mit einem herzlichen Beitrag an Ex-Mann Ben erinnert hatte, statt. Anlässlich des Vatertages teilte sie dort bisher unveröffentlichte Aufnahmen des Schauspielers mit den gemeinsamen Kindern. "Ich sehe, wie meine Kinder ihren Vater verwöhnen, und ich freue mich für sie. Einen großartigen Vater zu lieben und von ihm geliebt zu werden, ist ein Geschenk", schrieb sie dazu. Wenig später war Ben dann gemeinsam mit Fin und Jennifers Sohn Oskar bei einem Konzert von Ariana Grande (32) in Los Angeles zu sehen.

Jennifer und Ben waren von 2005 bis zu ihrer Trennung 2015 verheiratet, die Scheidung wurde 2018 offiziell. Trotzdem pflegen die beiden eine harmonische Co-Elternschaft und verbringen gelegentlich auch Feiertage gemeinsam. Im Podcast "One Nightstand" vom Online-Magazin Bustle erklärte Jennifer zuletzt offen, wie das Aufziehen der Kinder in zwei getrennten Haushalten ihr Elternsein geprägt hat: "Wenn deine Kinder in zwei getrennten Haushalten aufwachsen, werde ich Mama und Papa zugleich, und er wird Papa und Mama zugleich."

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Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

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Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, 2013

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Imago Jennifer Garner mit ihren Kids Violet Affleck und Samuel Affleck in Los Angeles, 2024