Jennifer Garner am Set von "30 über Nacht"-Reboot unterwegs

Steht Jennifer Garner (54) wieder als Jenna-Liebling am "30 über Nacht"-Set oder etwa nicht? In Santa Monica wurde die Schauspielerin jetzt gemeinsam mit ihrer früheren Filmpartnerin Judy Greer (51) beim Dreh des brandneuen Reboots gesichtet. An ihrer Seite: Newcomerin Emily Bader (29), die die Hauptrolle in der Neuauflage des Kultstreifens übernimmt. Fotos, die unter anderem von TMZ verbreitet wurden, zeigen das Trio am Dienstagmorgen bei Außenaufnahmen an einem Strandabschnitt in Kalifornien. Ob Jennifer und Judy allerdings erneut als Jenna und Lucy vor der Kamera stehen oder in komplett neue Figuren schlüpfen, wird bislang streng geheim gehalten.

Der Kultfilm aus dem Jahr 2004 erzählte die Geschichte eines 13-jährigen Mädchens, das sich an ihrem Geburtstag wünscht, erwachsen zu sein und am nächsten Morgen plötzlich als 30-Jährige aufwacht. Damals spielte Jennifer die Hauptfigur Jenna Rink, während Judy als Lucy Wyman zu sehen war, zunächst als fiese Mitschülerin und später als Kollegin und enge Vertraute. Ob die beiden nun als ihre früheren Figuren zurückkehren oder ganz neue Charaktere verkörpern, wurde bisher nicht verraten. Auch zur Handlung des Reboots gibt es bislang keine weiteren Details. Fest steht dagegen, dass neben Emily auch Logan Lerman (34), Taylor Zakhar Perez, Jessica Alba (45), Adeline Rudolph, Taylor Ortega, Tim Meadows und Dan Bucatinsky zum Cast gehören. Regie führt Brett Haley, der zuletzt mit Emily Bader an "People We Meet on Vacation" gearbeitet hat.

Für Jennifer ist die Rückkehr in das "30 über Nacht"-Universum ein besonderes Projekt: Die beliebte Schauspielerin und Ex-Frau von Ben Affleck ist dieses Mal nicht nur am Set, sondern auch als ausführende Produzentin beteiligt. Judy und Jennifer pflegen seit den Dreharbeiten zum Originalfilm eine enge Freundschaft und schwärmen in Interviews immer wieder voneinander, wenn sie über gemeinsame Projekte sprechen. Emily Bader gilt in Hollywood als aufstrebender Star und machte sich mit verschiedenen Serien- und Filmrollen einen Namen, bevor sie sich nun in eine Geschichte wagt, die für viele Fans mit nostalgischen Teenie-Erinnerungen verbunden ist. Die Besetzung mit bekannten Gesichtern und neuen Talenten bringt dabei mehrere Generationen von Filmfans zusammen – vor und hinter der Kamera.

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Getty Images Jennifer Garner bei Apples "The Last Thing He Told Me" Season-Two-Tastemaker-Event in West Hollywood, 12. Februar 2026

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Getty Images Jennifer Garner und Judy Greer im August 2018

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Getty Images Judy Greer, Schauspielerin

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