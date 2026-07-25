Jennifer Garners Kinder gaben ihr diesen fiesen Spitznamen

Jennifer Garner (54) hat von ihren Kindern einen ungewöhnlichen Spitznamen verpasst bekommen – und der hat es in sich. Im gemeinsamen Interview mit dem Magazin Elle plauderte die Schauspielerin zusammen mit ihrer Filmkollegin Chloë Sevigny (51) darüber, wie ihre Sprösslinge sie nennen. "Meine Kinder nennen mich 'The Crone'", erzählte sie in einem auf YouTube veröffentlichten Clip. Der Begriff steht im Englischen für eine alte, oft als hässlich und zänkisch beschriebene Frau – kein schmeichelhafter Titel also. Doch Jennifer nimmt es mit Humor und lacht darüber: "Als 'The Crone' bezeichnet zu werden, ist wirklich eines meiner Lieblingsdinge", betonte sie im Gespräch.

Wie genau der Spitzname entstanden ist, weiß die Schauspielerin nach eigener Aussage selbst nicht. Im Interview schilderte sie jedoch, wie sie die Kinder über sie reden hört: "Ich höre sie über mich reden, und dann heißt es: 'Wo ist die Alte?'" Weil es ihre Teenager seien, die sie liebevoll aufziehen, nehme sie es ihr zufolge nicht übel. Sevigny, die selbst Mutter eines sechsjährigen Sohnes ist, riet ihr augenzwinkernd: "Na ja, wenn es dich nervt, wird es nur noch schlimmer werden, oder? Wenn du darauf eingehst." Dass ihre Kinder sie sowieso für peinlich halten, hatte Jennifer bereits zuvor verraten – in der "Jennifer Hudson Show" gestand sie, ihre Kinder fänden sie "vollkommen cringe".

Jennifer teilt ihre drei Kinder Violet, Seraphina und Samuel mit ihrem Ex-Mann Ben Affleck (53). Das ehemalige Paar hält seinen Nachwuchs, mit dem es nicht immer leicht ist, weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus – ein Entschluss, der laut der Schauspielerin mit den Erfahrungen zusammenhängt, die ihre Familie mit Paparazzi gemacht hat. In einem kürzlich erschienenen Clip aus dem Netflix-Podcast "Shut Up Evan" schilderte sie, wie belastend die Situation damals war: "Es war eine Gefahr für alle um uns herum", sagte Jennifer. Sogar beim Fußball ihrer Kinder sei es zum Problem geworden. "Der Verband bat uns, aufzuhören zu kommen, weil uns 20 Autos zum Training gefolgt sind. Es ging nicht nur um uns. Es war eine Industrie, die außer Kontrolle geraten war."

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Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

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Instagram / jennifergarner Jennifer Garner und ihre Hündin Birdie genießen gemeinsame Zeit, 2024

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Getty Images Jennifer Garner und ihre Tochter Violet im Jahr 2022.