Perfektes Co-Parenting: Ben und Jennifer mit Sohn in L.A.

Ben Affleck (53) und Jennifer Garner (53) verbrachten in Los Angeles gemeinsam Zeit mit ihrem Sohn Samuel. Die beiden Ex-Partner, die sich 2018 scheiden ließen, zeigten sich dabei auffallend vertraut und entspannt, während sie mit dem 14-Jährigen unterwegs waren. Jennifer legte locker einen Arm um die Schultern ihres Sohnes und wirkte sichtlich gut gelaunt, während Ben sein gewohnt gelassenes Auftreten zeigte. Das Treffen fand nur wenige Tage vor Ostern statt und ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die beiden Schauspieler es geschafft haben, trotz ihrer Trennung eine harmonische Beziehung aufrechtzuerhalten. Wie das Portal Daily Mail berichtet, hätten selbst Außenstehende bemerkt, wie glücklich die beiden zusammen wirkten.

Die gemeinsamen Ausflüge sind für Ben und Jennifer mittlerweile zur Normalität geworden. Neben dem gemeinsamen Sohn Samuel haben die beiden auch noch die 20-jährige Violet und den 17-jährigen Fin. Erst Ende Februar feierten sie wie jedes Jahr Samuels Geburtstag zusammen und veranstalteten eine Paintball-Party im Combat Paintball Park in Castaic, Kalifornien. Bereits ein Jahr zuvor wurde Ben dabei beobachtet, wie er Jennifer bei derselben Geburtstagsfeier herzlich umarmte und mit ihr lachte. Die Familie trifft sich regelmäßig zu Feiertagen und Kindergeburtstagen und zeigt damit, dass sie trotz der Trennung eine stabile Familieneinheit geblieben sind.

In einem Interview mit Charlotte Owen für die YouTube-Serie "One Nightstand" des Magazins Bustle sprach Jennifer (56) kürzlich offen über die Herausforderungen des Co-Parentings über zwei Haushalte hinweg. "Ich denke, der Vater meiner Kinder sieht das genauso. Besonders wenn die Kinder in zwei getrennten Haushalten aufwachsen, werde ich zu Mutter und Vater und er wird zu Vater und Mutter", erklärte sie. Es gebe dabei sowohl Verluste als auch Gewinne. Während Jennifers Beziehung mit dem Burger-Unternehmer John Miller nach sieben Jahren weiterhin stabil ist, scheiterte Bens zweite Ehe mit Jennifer Lopez im Jahr 2024 nach nur zwei Jahren. Ben und Jennifer waren zehn Jahre lang verheiratet, bevor sie sich trennten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck im Februar 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images, MEGA Jennifer Garner und John Miller