Kochen: So umsorgt Jennifer Garner ihre Familie jeden Tag

Jennifer Garner (54) ist nicht nur als Schauspielerin bekannt, sondern auch als leidenschaftliche Köchin – zumindest in ihrer eigenen Küche. Gegenüber Entertainment Weekly verriet die Schauspielerin, dass Kochen für sie eine echte Liebessprache ist. "Ich koche Mama-Essen: Brathähnchen, Kartoffelpüree, selbstgemachte Brötchen, gebratenen Brokkoli, einen Salat. Einfach das Grundlegendste, was man sich vorstellen kann. Aber meine Kinder mögen es", so Jennifer. Mit den drei gemeinsamen Kindern Violet (20), Fin (17) und Samuel (14), die sie mit ihrem Ex-Mann Ben Affleck (53) hat, steht Kochen bei ihr fest auf dem Familienprogramm.

Dass Essen für Jennifer mehr ist als bloße Alltagsroutine, zieht sich auch durch ihr aktuelles Projekt. In "The Five Star Weekend" spielt sie Hollis Shaw, eine Foodinfluencerin und erfolgreiche Kochbuchautorin, die ihre Liebe ebenfalls über Kochen und Backen ausdrückt. Gegenüber Entertainment Weekly erklärte Jennifer über die Figur: "Kochen und Backen für ihre Familie ist, wie sie sich um sie gekümmert hat, wie sie Liebe gezeigt hat." Auch am Set lebte sie diese Seite aus. In Los Angeles spendierte sie Cast und Crew mehrere Foodtrucks, darunter Burger, Kaffee, Sushi und Frühstück. Dazu sagte sie dem Magazin: "Ich nehme nie als selbstverständlich hin, dass all diese Menschen zusammenkommen, damit ich diesen Job machen kann, den ich liebe."

Gedreht wurde "The Five Star Weekend" zum Teil in Nantucket, was Jennifer als eine ihrer schönsten Dreherfahrungen überhaupt bezeichnete. Mit dem Cast erkundete sie Restaurants und Sandwichläden auf der Insel – und feierte am Ende sogar noch einen gemeinsamen Karaoke-Abend, bei dem die Gruppe unter anderem "Dancing Queen" schmetterte. Abseits der Arbeit beschreibt die Schauspielerin ihr Privatleben als zunehmend entspannt. Das hat auch mit Ex-Mann Ben zu tun, den sie als verlässlichen Co-Elternteil lobt: "Er ist wunderbar. Er kümmert sich um sie. Er ist ein toller Partner auf diese Weise. Und das ist sehr befreiend."

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Getty Images Jennifer Garner bei Apples "The Last Thing He Told Me" Season-Two-Tastemaker-Event in West Hollywood, 12. Februar 2026

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Getty Images Violet Affleck und Jennifer Garner im Weißen Haus, 2022

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Getty Images Jennifer Garner mit ihren Kindern Violet (hinten), Seraphina und Samuel