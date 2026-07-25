Jennifer Garner wegen Fotografen vom Fußballplatz verbannt

Jennifer Garner (54) hat jetzt offen über die extremen Ausmaße der Paparazzi-Belästigung gesprochen, die sie und ihre Familie über Jahre hinweg erlebt haben. Im Netflix-Podcast "Shut Up Evan" von Moderator Evan Ross Katz schilderte die Schauspielerin einen besonders drastischen Vorfall: Der örtliche Fußballverband bat die Familie, das Training eines ihrer Kinder künftig nicht mehr zu besuchen, weil die Fotografen jedes Mal in einer regelrechten Kolonne von bis zu 20 Autos auftauchten. "Es ging nicht nur um uns. Die Fotografen sind außer Kontrolle geraten", berichtete sie. Jennifer hat drei Kinder – Violet (20), Fin und Samuel (14) – mit ihrem Ex-Mann Ben Affleck (53).

Im Podcast beschrieb Jennifer das Verhalten der Paparazzi als "lächerlich" und erklärte, dass deren Verfolgungsjagden weit über den Fußballplatz hinausgingen. "Wenn ich bei Gelb über eine Ampel fuhr, fuhren 15 Autos dahinter bei Rot durch. Sie fuhren sogar durch Vorgärten von Leuten, auch hangaufwärts", schilderte sie die gefährlichen Situationen. Vor einem Kindergarten seien Kinder von Fotografen umgeworfen worden, und ein Kinderarzteingang sei von Paparazzi blockiert worden, als sie gerade ein krankes Kind zur Untersuchung bringen wollte. Besonders auffällig sei laut Jennifer gewesen, dass vor allem sie im Fokus stand – nicht ihr Ex-Mann. "Sie folgten Ben nicht. Sie folgten Matt Damon nicht", erklärte sie.

Jennifer engagiert sich deshalb seit Jahren für strengere Gesetze zum Schutz von Promikindern. Gemeinsam mit Schauspielkollegin Halle Berry (59) sprach sie sich laut Los Angeles Times für den sogenannten California Senate Bill 606 aus, der auch als "Paparazzi-Gesetz" bekannt wurde und den Schutz von Kindern stärken soll, die aufgrund der Bekanntheit ihrer Eltern ins Visier von Fotografen geraten. Jennifer, die mit Ben ein echtes Eltern-Dreamteam bildet, hat bereits in früheren Interviews immer wieder betont, wie wichtig ihr ein möglichst normales Leben für ihren Nachwuchs ist – fernab von Blitzlichtgewitter und Verfolgungsjagden auf dem Schulweg.

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Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

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Imago Jennifer Garner mit ihren Kids Violet Affleck und Samuel Affleck in Los Angeles, 2024

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Getty Images Jennifer Garner bei Apples "The Last Thing He Told Me" Season-Two-Tastemaker-Event in West Hollywood, 12. Februar 2026