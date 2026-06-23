Julian Nagelsmanns Liebe zu seiner Lena blieb lange geheim

Im Sommer 2022 hätten beim FC Bayern eigentlich die Transfers die Schlagzeilen bestimmen sollen – der Klub verpflichtete damals Stars wie Sadio Mane (34), Mathys Tel und Matthijs de Ligt (26) für rund 130 Millionen Euro. Stattdessen sorgte eine Liebesgeschichte für das größte Aufsehen. Am 30. Juni 2022 titelte Bild: "Julian Nagelsmann liebt Bild-Reporterin." Die Reporterin, von der die Rede war, ist Lena Wurzenberger, die den FC Bayern zu dieser Zeit als Sportjournalistin begleitete. Die Beziehung war brisant, denn eine objektive Berichterstattung Lenas über den damaligen Bayern-Trainer war damit nicht mehr möglich – die Bild zog sie kurz darauf von der Fußball-Berichterstattung ab.

Dass die Meldung ausgerechnet zur Sommerpause erschien, war kein Zufall. Laut Reporter Julian Buhl, der im t-online-Podcast "Julian Nagelsmann – The Youngest One" darüber spricht, war die Beziehung unter Münchner Journalisten bereits seit "knapp einem halben Jahr" bekannt. "Man hat sich beim FC Bayern so darauf verständigt, dieses Thema in die Sommerpause zu schieben", erklärt er. Kommunikationsexperte Holger Schmidt hält dieses Vorgehen für nachvollziehbar. "Dass ab einem gewissen Bekanntheitsgrad eine neue Liebe erst einmal geheim gehalten wird, halte ich für normal", sagt er ebenfalls im Podcast.

Inzwischen ist aus der heimlichen Liebe eine Ehe geworden. Julian und Lena heirateten im Januar 2026 in einer privaten Zeremonie im österreichischen Leogang, ganz traditionell in Tracht. Julian, der aus seiner ersten Ehe mit Verena zwei Kinder hat, und Lena leben heute in Fieberbrunn im Bezirk Kitzbühel, wo sie ein Anwesen besitzen – aber auch in München, wo das Paar zuletzt in ein luxuriöses Penthouse in bester Lage gezogen sein soll.

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Imago Beim RTL-Spendenmarathon 2025: Julian Nagelsmann mit Freundin Lena Wurzenberger in den EMG Studios, Hürth

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kolbert-press/Ulrich Gamel/ActionPress Julian Nagelsmann und Lena Wurzenberger im Dezember 2024

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Getty Images Julian Nagelsmann und Lena Wurzenberger im September 2022