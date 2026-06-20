Lena und Julian Nagelsmann beziehen Münchner Luxusloft

Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) und seine Ehefrau Lena Nagelsmann haben sich in München nun offenbar ein neues Zuhause geschaffen – und dabei tief in die Tasche gegriffen. Wie das Magazin Bunte jetzt berichtet, soll das Paar in ein luxuriöses Penthouse über zwei Etagen gezogen sein, das mehrere Millionen Euro gekostet haben soll. Das neue Heim liegt wohl in bester Lage der bayerischen Landeshauptstadt, nur wenige Gehminuten vom Englischen Garten entfernt.

Die exklusive Immobilie überzeugt laut Bunte jedoch nicht nur durch ihre begehrte Lage, sondern auch durch ihre hochwertige Ausstattung. Große Fenster sollen viel Tageslicht in die Wohnräume lassen und zugleich einen freien Blick ins Grüne ermöglichen. Dunkle Holzelemente und ein offener Kamin aus dem Naturstein Sahara Noir sollen dem Penthouse zusätzlich eine besonders stilvolle und gemütliche Atmosphäre verleihen. Auch für tierische Gesellschaft ist ausreichend Platz vorhanden: Gemeinsam mit ihrer schokobraunen Labrador-Hündin Little Rosalie können Julian und Lena hier entspannte Stunden verbringen und den Blick über die Dächer Münchens genießen.

Während der Fußballtrainer der deutschen Nationalmannschaft derzeit bei der Weltmeisterschaft gefordert ist, steht Lena ihm weiterhin als wichtige Stütze zur Seite. Beim Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen Curaçao, das Deutschland mit 7:1 gewann, war sie laut Bunte ebenfalls im Stadion und unterstützte ihren Mann sowie das Team von der Tribüne aus. Bereits vor Beginn der WM hatte sich Lena auf Instagram mit einer liebevollen Botschaft an Julian gewandt und ihm für das Turnier die Daumen gedrückt. Dabei gab sie ihm mit auf den Weg: "Mut ist ein Anagramm von Glück."

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Getty Images Julian Nagelsmann und Lena Wurzenberger im September 2022

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Getty Images Lena Wurzenberger und Julian Nagelsmann im Juni 2024

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Imago Beim RTL-Spendenmarathon 2025: Julian Nagelsmann mit Freundin Lena Wurzenberger in den EMG Studios, Hürth