Katie Holmes teilt ein seltenes Familienfoto zum Vatertag

Für gewöhnlich hält Katie Holmes (47) ihr Privatleben streng aus den sozialen Medien heraus. Doch zum Vatertag am vergangenen Sonntag machte die Schauspielerin eine Ausnahme und teilte auf Instagram ein besonders persönliches Bild: ein Polaroid-Foto, das sie in inniger Umarmung mit ihrem Vater Martin Holmes zeigt. Darauf trägt der bekannte Anwalt aus Ohio einen schicken Anzug mit Krawatte, Katie ein elegantes weißes Oberteil. Mit den Worten "Happy Father's Day" – zu Deutsch "Alles Gute zum Vatertag" – würdigte sie ihn in ihrer Instagram-Story.

Der Post ist auch deshalb besonders, weil Katies Vater seit Jahren als wichtige Stütze in ihrem Leben gilt, berichtet das Magazin Hello. Martin arbeitet als Anwalt in Ohio und soll seine Tochter bereits 2012 während ihrer viel beachteten Scheidung von Tom Cruise (63) unterstützt haben. Katie und Tom hatten im November 2006 geheiratet, nachdem im April desselben Jahres ihre Tochter Suri zur Welt gekommen war. Im Juni 2012 reichte Katie die Scheidung ein, nur elf Tage später wurde eine Einigung erzielt. Dabei erhielt die Schauspielerin das alleinige Sorgerecht für Suri. Öffentlich haben sich Katie und Tom zu ihrer Trennung und ihrem heutigen Verhältnis kaum geäußert. Bekannt wurde jedoch, dass Suri inzwischen den Namen Suri Noelle trägt – eine Anspielung auf den zweiten Vornamen ihrer Mutter.

Katies Eltern sind bis heute ein fester Bestandteil ihres Lebens und regelmäßig bei Besuchen in New York City an ihrer Seite. Aufgewachsen ist Katie als jüngstes von fünf Geschwistern – sie hat drei ältere Schwestern namens Holly, Nancy und Tamera sowie einen älteren Bruder namens Martin Jr. – in Ohio, wo ihre Eltern Martin und Kathleen nach wie vor leben. Zu ihrer Familie hat sie stets eine enge Bindung. Gegenüber dem Magazin Glamour schwärmte sie einst: "Ich habe drei Schwestern und drei Schwägerinnen. Ich habe von ihnen gelernt. Sie inspirieren mich." Auch mit ihrer Mutter verbindet sie viel: 2024 arbeiteten die beiden für eine Kollektion mit A.P.C. zusammen. Kathleen entwarf dafür eine Quilt-Decke.

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Getty Images Bei der Chanel Tribeca Festival Artists Dinner in New York am 8. Juni 2026

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Instagram / katieholmes Ein Polaroid-Foto mit Katie Holmes und ihrem Vater Martin Holmes zum Vatertag 2026.

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Getty Images Katie Holmes, Tom Cruise und Suri Cruise im November 2007