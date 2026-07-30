Das denkt Katie Holmes über Suri Cruises Nachnamenänderung

Katie Holmes (47) steht voll hinter der Entscheidung ihrer Tochter Suri (20), den Nachnamen ihres entfremdeten Vaters Tom Cruise (64) offiziell abzulegen. Laut einem Insider, der exklusiv mit Page Six gesprochen hat, war die Schauspielerin von diesem Schritt nicht überrascht. "Katie war von Suris Entscheidung, 'Cruise' als Nachnamen legal abzulegen, nicht überrascht, weil das einfach Suri ist. Sie war schon immer unglaublich unabhängig und selbstbewusst, wenn es darum geht, eigene Entscheidungen zu treffen", so der Insider.

Aus dem Umfeld der Familie heißt es weiter, dass Katie die Entscheidung zu keinem Zeitpunkt beeinflusst oder angestoßen habe – es sei allein Suris Wunsch gewesen. "Das ist auch nicht etwas, das über Nacht passiert ist. Es war eine Entscheidung, die sich über Zeit entwickelt hat, und Katie hat Suris Prozess dabei in jedem Schritt respektiert", zitiert Page Six den Insider. Die Quelle ergänzte: "Katie hat Jahre damit verbracht, Suri beizubringen, selbst zu denken und ihre eigene Person zu werden, und sie ist unglaublich stolz auf die selbstbewusste, unabhängige junge Frau, die sie geworden ist." Vor allem wünsche sich Katie, dass ihre Tochter glücklich sei und ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen lebe.

Suri trägt inzwischen den Namen Suri Noelle – sie hat den Mittelnamen ihrer Mutter als Nachnamen übernommen. Bereits im Juni 2024 war sie im Abschlussprogramm ihrer LaGuardia High School unter diesem Namen aufgetaucht, die offizielle Bestätigung folgte jedoch erst kürzlich. Im Wählerverzeichnis des US-Bundesstaats Pennsylvania, wo Suri an der Carnegie Mellon University studiert, ist sie unter ihrem neuen legalen Namen geführt. Katie und ihr Ex-Mann Tom hatten ihre Tochter im April 2006 bekommen und noch im selben Jahr geheiratet. Die Scheidung wurde 2012 abgeschlossen.

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Getty Images Bei der Chanel Tribeca Festival Artists Dinner in New York am 8. Juni 2026

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ActionPress / Backgrid Katie Holmes und Suri Cruise in New York

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Backgrid / ActionPress Suri Cruise im Juli 2025