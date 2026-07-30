Tochter Suri legt Nachnamen von Vater Tom Cruise ab

Suri Cruise (20) hat einen klaren Schnitt gezogen: Die Tochter von Hollywoodstar Tom Cruise (64) und Schauspielerin Katie Holmes (47) verzichtet offiziell auf den berühmten Nachnamen ihres Vaters und startet unter neuem Namen in ihr Erwachsenenleben. Wie pagesix.com berichtet, nennt sich die 20-Jährige inzwischen schlicht Suri Noelle – so steht sie auch im Wählerverzeichnis des US-Bundesstaats Pennsylvania. Ein Gericht in Pennsylvania bestätigte gegenüber dem Onlineportal, dass sich dort nur Personen mit ihrem legalen Namen registrieren dürfen. Wann genau die offizielle Änderung erfolgt ist, ist unklar.

Der neue Name tauchte schon früher in der Öffentlichkeit auf: Bereits 2024 nutzte die Nachwuchsdarstellerin ihn bei ihrem Schauspieldebüt am New Yorker Broadway. Damals lief sie ebenfalls als Suri Noelle und nicht mehr als Suri Cruise, was nun im Nachhinein als Vorbote der endgültigen Namensänderung gilt. Laut einem Insider, der mit pagesix.com gesprochen hat, steckt hinter der Entscheidung noch mehr: Suri wolle damit Paparazzi fernhalten und eine eigene Identität aufbauen, abseits des berühmten Nachnamens ihres Vaters.

Besonders persönlich ist die Wahl ihres neuen Nachnamens: Noelle ist der zweite Vorname von Katie. Der neue Name gilt damit als Hommage an ihre Mutter, zu der Suri seit Jahren ein enges Verhältnis haben soll. Katie und Tom waren von 2006 bis 2012 verheiratet, danach lebte Suri bei ihrer Mutter. In der Öffentlichkeit zeigte Katie ihre Tochter nur selten und schirmte sie weitgehend ab. Umso auffälliger ist es nun, dass Suri ausgerechnet mit einem Namen nach vorn geht, der so klar an ihre Mutter erinnert und zugleich ein Stück Distanz zu ihrem Vater markiert.

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Collage: ActionPress, Getty Images Suri und Tom Cruise, Tochter und Vater

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ActionPress / Backgrid Katie Holmes und Suri Cruise in New York

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ActionPress / Robert O'Neil / Backgrid, Getty Images / Monica Schipper Suri Cruise und Katie Holmes