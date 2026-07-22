Katie Holmes zeigt sich händchenhaltend mit Jason Yarmosky

Katie Holmes (47) und Jason Bard Yarmosky machen ihre Beziehung immer öffentlicher. Die Schauspielerin und der New Yorker Künstler besuchten am Dienstag, dem 21. Juli, gemeinsam ein Konzert der Soho Sessions in New York City. Dort wurden sie beim Händchenhalten, Küssen und Umarmen erwischt, während die Sängerin Sienna Spiro auf der Bühne stand. Katie trug dabei eine rosafarbene Korsagen-Bluse kombiniert mit schwarzen Lederhosen, Jason erschien in einem entspannten Look aus T-Shirt und Jeans. Nach dem Event verließen die beiden die Veranstaltung Hand in Hand und stiegen gemeinsam in ein Auto, wie Fotos zeigen, die People vorliegen.

Das Konzert war nicht nur ein romantischer Abend für das Paar – die private Show hatte auch einen guten Zweck. Mit der Veranstaltung wurden Spendengelder für North Shore Animal League America gesammelt. Sienna Spiro, die mit ihrem von den 60er Jahren inspirierten Sound und ihrer souligen Stimme gerade auf sich aufmerksam macht, sorgte für die musikalische Unterhaltung. Unter anderem war auch ihr Song "Material Lover" zuletzt auf dem Soundtrack zu Der Teufel trägt Prada 2 zu hören. Zu den weiteren prominenten Gästen des Abends gehörten Reality-TV-Star Ciara Miller sowie Schauspieler Ryan Eggold (41), bekannt aus der Serie "New Amsterdam".

Es ist nicht das erste Mal, dass Katie und Jason gemeinsam in der Öffentlichkeit aufgetaucht sind. Bereits Anfang Juli wurden sie beim Besuch einer Filmvorführung in East Hampton gesichtet, wo sie Hand in Hand das Event betraten. Ein Augenzeuge berichtete damals gegenüber dem Magazin People: "Er flüsterte ihr ins Ohr und sie lachte, sie wirkten sehr ungezwungen miteinander, und die ganze Nacht hatte sie ein Lächeln im Gesicht." Auch beim gemeinsamen Abendessen in Manhattan fielen die beiden laut einer Quelle durch ihre vertraute Nähe auf. "Katie und Jason sahen so glücklich aus, als sie nach dem Essen zusammen liefen, sich umarmten, sich anlächelten und sich gegenseitig auf den Rücken klopften", so die Quelle.

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Getty Images Katie Holmes bei den Aafa American Image Awards 2026 in Gotham Hall, New York

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Getty Images Jason Bard Yarmosky bei der Tribeca Festival Awards Night 2026 in den Spring Studios, New York

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Getty Images Katie Holmes, September 2025