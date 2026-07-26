Katie Holmes und Jason besuchen erstmals Event als Paar

Katie Holmes (47) und ihr neuer Freund Jason Bard Yarmosky haben am 24. Juli ihren ersten offiziellen gemeinsamen Auftritt als Paar hingelegt. Beim Ferragamo-Event im Topping Rose House in Bridgehampton, New York, posierten die Schauspielerin und der Künstler gemeinsam für Fotos, die unter anderem Daily Mail veröffentlichte – und das in aufeinander abgestimmten Outfits. Katie erschien in einer transparenten, dunkelblauen Bluse, einem cremefarbenen Fransrock sowie schwarzen Pumps und setzte mit einer neonfarbenen Handtasche einen auffälligen Farbakzent. Jason ergänzte den Look mit einem dunkelblauen Pullover und einer passenden Hose. Dass das Koordinieren ihrer Outfits kein Zufall war? "Ich glaube, wir haben einfach einen ähnlichen Geschmack", sagte Katie dazu gegenüber dem Magazin Elle.

Der gemeinsame Auftritt bei dem von Gabrielle Union veranstalteten Event war nicht der erste Hinweis darauf, dass zwischen Katie und Jason etwas läuft. Erstmals wurden die beiden am 10. Juli beim Besuch einer Vorführung von Olivia Wildes (42) Film "The Invite" in East Hampton gesichtet – Händchen haltend auf dem Weg ins Kino. Schon damals beobachteten Anwesende die Stimmung zwischen den beiden genau. "Er hat ihr ins Ohr geflüstert, und sie hat gelacht. Sie wirkten sehr entspannt miteinander, und sie hat die ganze Nacht gelächelt", verriet ein Augenzeuge dem Magazin People. Kurz darauf wurden Katie und Jason am 14. Juli beim gemeinsamen Abendessen in New York City gesichtet.

Katies Romanze mit Jason ist ihre erste öffentliche Beziehung seit mehreren Jahren. Zuletzt war sie 2022 mit Bobby Wooten III zusammen, wobei die Beziehung weniger als ein Jahr dauerte. Bevor Jasons Name fiel, kursierten unter Fans auch Gerüchte über eine mögliche Liebelei mit ihrem früheren Dawson's Creek-Co-Star Joshua Jackson (48), mit dem sie in den späten 1990er-Jahren während der Dreharbeiten zur Teenie-Serie zusammen war. Die beiden arbeiten aktuell gemeinsam an einer Filmtrilogie. Joshua bezeichnete Katie in einem Instagram-Beitrag anlässlich der Premiere beim Tribeca Film Festival als "lebenslange Freundin". Anzeichen für eine Romanze gab es jedoch weder bei ihr noch bei ihm – Joshua wurde in diesem Sommer seinerseits in Begleitung von Model Olivia Burgess gesichtet.

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Getty Images Katie Holmes bei den Aafa American Image Awards 2026 in Gotham Hall, New York

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Getty Images Bei der Chanel Tribeca Festival Artists Dinner in New York am 8. Juni 2026

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Imago Joshua Jackson und Katie Holmes bei der Brunello: The Gracious Visionary Gala-Vorführung in New York