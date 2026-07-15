Mit Joshua? Katie Holmes zeigt sich händchenhaltend

Schon länger kursierten Gerüchte um Katie Holmes und ihren Schauspielkollegen Joshua Jackson (48) – doch offenbar hat die 47-Jährige ihr Herz woanders verschenkt. Am 10. Juli wurde die Schauspielerin bei einer Vorführung der Komödie "The Invite" im Regal UA Kino in East Hampton händchenhaltend mit dem New Yorker Künstler Jason Bard Yarmosky gesichtet. Wie Bilder, die People vorliegen, belegen, besuchten die beiden die von The Cinema Society ausgerichtete Veranstaltung gemeinsam und wirkten dabei laut Augenzeugen bestens aufeinander eingespielt.

Ein Beobachter berichtete gegenüber dem Magazin People, wie vertraut Katie und Jason miteinander wirkten: "Er flüsterte ihr ins Ohr, und sie lachte, sie schienen sehr ungezwungen miteinander zu sein, und den ganzen Abend über hatte sie ein Lächeln im Gesicht." Auch während der Filmvorführung selbst sollen die beiden nicht voneinander gelassen haben: "Sie saßen zusammen, und einmal legte sie ihren Kopf auf seine Schulter. Sie sahen sehr süß aus." Auf der anschließenden Afterparty im The Boat House in East Hampton wurden Katie und Jason ebenfalls gesehen, wo sie gemeinsam mit Freunden plauderten.

Jason ist ein in New York ansässiger Künstler, der nach seinem Abschluss an der School of Visual Arts im Jahr 2010 mit Gemälden und Zeichnungen auf sich aufmerksam gemacht hat. Seine Werke wurden unter anderem im Brooklyn Museum of Art ausgestellt. Zuletzt war seine Porträtserie "Timeless Women in New York" in den Schaufenstern des berühmten Kaufhauses Bergdorf Goodman an der Fifth Avenue in New York City zu sehen. Auf Instagram folgt Katie dem Künstler bereits und hat seine jüngsten Beiträge geliket. Die Liebesgerüchte um sie und Joshua, mit dem sie aktuell in dem Romantikfilm "Happy Hours" zu sehen ist, scheinen sich damit vorerst erledigt zu haben.

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Getty Images Katie Holmes, September 2025

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Action Press Katie Holmes

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Imago Joshua Jackson und Katie Holmes bei der Brunello: The Gracious Visionary Gala-Vorführung in New York