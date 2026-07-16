Katie Holmes zeigt sich plötzlich verliebt mit Künstler

Katie Holmes (47) ist offenbar wieder verliebt! Die Schauspielerin wurde in den vergangenen Tagen gleich mehrfach in New York in Begleitung des Künstlers Jason Bard Yarmosky gesichtet – und die beiden machten dabei keinen Hehl aus ihrer Zuneigung füreinander. Bereits am 10. Juli wurden sie beim gemeinsamen Besuch einer Vorführung von Olivia Wildes (42) neuem Film "The Invite" in East Hampton, New York, händchenhaltend auf Fotos abgelichtet, die dem Magazin People vorliegen. Nur wenige Tage später folgte nun ein gemeinsames Dinner in der Innenstadt von Manhattan. Wie ein Insider gegenüber dem Magazin berichtete, wirkten Katie und Jason dabei rundum zufrieden. "Katie und Jason sahen nach dem Abendessen so glücklich aus, als sie zusammen spazieren gingen, sich umarmten, sich anlächelten und einander auf den Rücken klopften. Jason öffnete ihr sogar ganz vorsichtig die Autotür, damit sie einsteigen konnte. Sie sahen so glücklich und verliebt aus", zitiert die Zeitung die namentlich nicht näher genannte Quelle.

Laut einem Insider aus Katies Umfeld, mit dem People ebenfalls sprach, findet die Schauspielerin Jason "sehr interessant" und sei von kreativen Menschen grundsätzlich angezogen: "Katie war schon immer von Menschen fasziniert, die kreativ sind. Sie liebt es, von Menschen umgeben zu sein, die leidenschaftlich bei dem sind, was sie tun." Ein Augenzeuge, der das Paar bei einem gemeinsamen Date beobachtete, berichtete dem Magazin zudem: "Sie schienen sehr vertraut miteinander, und die ganze Nacht lag ein Lächeln auf ihrem Gesicht."

Jason ist ein in New York ansässiger Künstler, der sich laut seiner offiziellen Website in seinen Gemälden und Zeichnungen mit den Themen Alter, Zeit und Erinnerung beschäftigt. Seine Werke wurden bereits in Museen im ganzen Land ausgestellt, darunter auch im Brooklyn Museum. Kürzlich war seine Porträtserie "Timeless Women in New York" in den Schaufenstern des Kaufhauses Bergdorf Goodman an der Fifth Avenue zu bewundern. Katie war zuletzt 2022 mit dem Musiker Bobby Wooten III liiert. Davor führte sie sechs Jahre lang eine Beziehung mit Jamie Foxx (58) – nach ihrer Scheidung von Tom Cruise (64) im Jahr 2012, mit dem sie Tochter Suri (20) hat. An Jasons Seite wirkt sie nun gelöst, glücklich und neugierig auf ein neues Kapitel.

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Getty Images Bei der Chanel Tribeca Festival Artists Dinner in New York am 8. Juni 2026

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ActionPress / Cyril Pecquenard / SIPA Katie Holmes in Paris, März 2025

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ActionPress / Backgrid Katie Holmes und Suri Cruise in New York